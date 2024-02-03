Ticaret Bakanı Bolat’ın Malatya Programı

Valilik binasında Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve il protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Bolat, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Yazıcı ile Valilik makamında bir süre görüşerek; şehrin genel durumu, deprem sonrası kamu yatırımları, ihtiyaç ve taleplerine ilişkin bilgiler aldı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a İlimiz programları çerçevesinde; Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar, Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın 1’inci OSB Müdürü Vahap Erdem ve STK temsilcileri eşlik etti.

DIŞ TİCARET RAKAMLARI AÇIKLANDI

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Bolat “Turkuvaz Medya İhracat Seferberliği Panel Oturumu” programına katıldı. Programda Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Temmuz ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör Moderatörlüğünde, “Turkuvaz Medya İhracat Seferberliği Panel Oturum” programının açılış konuşmasını yapan Vali Ersin Yazıcı, “Yaklaşık bir yıl önce asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlere maruz kalan illerden biri de Malatya’dır. Şehrimizde 6 bin yıkılmış ve yıkık şeklinde ifade ettiğimiz 36 bin 500 ağır hasarlı binamız ve bin 237 vefatımız var. Bunun ağır sonuçları olarak da 74 konteyner kentimizde yaklaşık 117 bin vatandaşımız yaşamaktadır. Esnaflarımızın ticari faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak için 3 bin 150 ticari konteyner bulunmaktadır. Çevre Şehircilik Bakanlığımız aracılığıyla TOKİ tarafından 14 bin 300 TOKİ ihalesi yapıldı. Köylerimizde ise 7 bin 542 konut ihalesi yapıldı. İhalesi yapılan binalarımızdan yaklaşık 6 bini teslime hazır olup birkaç gün içerisinde kuraları çekilerek 6 bin civarında vatandaşımıza teslim edilecektir. Şehrin merkezinde Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından çarşı diye tabir ettiğimiz yaklaşık 500 dönümlük alanda 98 binin üstünde 9 bine yakın iş yeri ve 6 bine yakın da konut inşaatı başladı. Çok kısa sürede hukuki engeller çıkmazsa, Malatya, 5 6 ay sonra adım adım inşaatların yükseldiği, çarşının yavaş yavaş vücut bulduğu bir il haline gelecek. Devletin tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız.” dedi.

“ŞEHİRLERİMİZİN YENİDEN İMARI İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ”

Bir yıl kadar önce asrın felaketi olarak kabul edilen büyük bir depremin yaşandığını belirterek konuşmasına başlayan Bakan Bolat, “Malatya da bu depremde önemli bir sarsıntı yaşandı. 11 vilayetimizi kapsayan bu deprem sonucu 51 bin vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Depremle alakalı yeniden yapılanma yeniden imar yeniden inşaat faaliyetleri çok hızlı bir şekilde devam ediyor. 11 şehrimizde tam 930 şantiyede 110 bin 450 çalışma arkadaşımızla kalıcı konutların inşası ve şehirlerimizin yeniden imarı için gece gündüz demeden büyük bir çalışmamız devam etmektedir. Depremden etkilenen bölgelerimiz, 1-2 yıl sonra eskisinden çok modern, yeni ve yaşanabilir cazibe şehirleri haline gelecektir. Şu ana kadar tamamlanan 46 bin konutun teslimatı kura çekimleriyle bugünlerde Cumhurbaşkanımızın da katılacağı toplantılarda sahiplerine teslim edilecek ve diğer hak sahipleri de en kısa sürede tamamlanacak kalıcı konutlar ve iş yerlerine sahip olacaktır.” dedi.

“OCAK AYINDA İHRACATIMIZ YÜZDE 3,6 ORANINDA BİR ARTIŞLA YÜKSELDİ”

2024 yılının Ocak ayı dış ticaret verilerini paylaşan Bakan Bolat, “Ocak ayında ihracatımız yüzde 3,6 oranında bir artışla 20 milyar 28 milyon dolara yükselmiştir. Böylece tarihin en yüksek Ocak ayı ihracat rekorunu kırmış olduk. İthalat verilerini ortaya koyduğumuzda ise Ocak ayında yüzde 22’lik bir azalışla 26 milyar 201 milyon dolara gerileme kaydedildi. Bunun en önemli sebepleri arasında ithalatta ülkemize yönelik haksız ticari uygulamalar ve damping uygulamalarına karşı getirdiğimiz tedbirler yer almaktadır. Bunun yanı sıra enerji fiyatlarındaki, dünya piyasalarındaki stabil durum ve özellikle 2023’te otomotiv ve altın ithalatındaki aşırı artışa karşı yılın ikinci yarısında uyguladığımız tedbirlerden sonraki azalma da bu gerilemeye sebep olan etkenlerdir. Bu şekilde Ocak ayında dış ticaret açığımız da yüzde 57’lik bir gerileme kaydedildi.” dedi.

“İHRACATIN ARTIRILMASI İLE MÜMKÜNDÜR”

Cari işlemlerde Şubat, Mart ve Nisan rakamlarının da gelmesi ile 30 milyar dolar bandından aşağı doğru geleceklerini ifade eden Bakan Bolat, “ Bu sayede Türkiye'nin döviz dengesi- yeterliliği iyileşecek, döviz kurunun baskı altında kalmaması sağlanacak ve enflasyonla mücadeledeki silahlarımızı güçlenmesini sağlayacak. Türkiye'nin daha güçlü ve daha gelişmiş bir ekonomiye sahip olması adına tek yolun; ihracatta hem mal hem de hizmetler ihracatın artırılması ile mümkündür.” dedi.

BAKAN GEÇİCİ TİCARET MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Vali Ersin Yazıcı; deprem sonrası işyerleri yıkılan vatandaşlarımız için Büyükşehir Belediyesi yanında Malatya Merkez Ticaret alanında yapılan Ticaret Konteyner kente ziyarette bulunarak esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

Ayrıca Bakanı Bolat; Yeşilyurt ilçemizde depremzede vatandaşlarımızın geçici olarak konaklamaları için kurulan 1’inci Organize Konteyner kenti ziyaret etti. Vatandaşlarımıza yaşamış oldukları kayıplardan ötürü geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bakan Bolat, depremzede vatandaşlarımızla bir süre sohbet ederek onların sorun ve taleplerini dinledi.

SANAYİ BÖLGESİNDEKİ FABRİKALARI GEZDİ

Konteyner ziyaretlerinin bitiminin ardından Bakan Bolat, Vali Ersin Yazıcı ile beraber 1’inci OSB bölgesinde bulunan fabrikaları ziyaret ederek, fabrikanın üretim tesislerinde incelemelerde bulunup, çalışanlarla bir süre sohbet etti. Ardından fabrika yetkililerinden üretim faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ersin Yazıcı, Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat’ı, İlimizde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Teşrifleri ve ticaretfaaliyetlerine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunduktan sonra Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat Malatya’dan ayrıldı.

Kaynak: BÜLTEN