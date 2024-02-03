Esnaflar yerel yöneticilerden ne bekliyor?

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Malatya’yı altüst ettiği gibi, depremlerle birlikte iş yerlerini kaybeden Malatyalı esnaflar da 6 Şubat tarihindeki yaptıkları işleri adeta mumla arıyorlar. Depremlerden sonra kazançlarının yarı fazla düştüğünü dile getiren hediyelik kayısı ürünleri satan esnaflar, bu konuda kendilerine yardımcı olunmasını istediler. BUSABAH Medya’ya konuşan esnaflar vatandaşlara da çağrıda bulundular.

Malatya’nın eski ihtişamlı günlerini aradıklarını dile getiren esnaf Murat Kalaylı, aynı günlere dönmeyi dört gözle beklediklerini söyledi.

“ÜRÜNLERİMİZE ESKİSİ GİBİ RAĞBET YOK”

“Malatya’da geçtiğimiz yıl bir don hadisesi, dolu olayı yaşandı ve istenilen rekolte elde edilemedi” diyen Kalaylı, şunları kaydetti:

“Depremlerden dolayı da Malatyalılar, esnaflar çok etkilendi. Evler yıkıldı, iş yerleri kalmadı. Vatandaşlar ve esnaflar konteynerlerde yaşamak, iş yapmak zorunda kaldılar. Biz kayısıcı esnaflar gerçekten çok etkilendik. Hala insanlar çalıştığımız erlerimizi bilmiyorlar. Ne eskisi gibi iş yapıyoruz ne de eski iş yerlerimiz kaldı. Bu nedenle çok fazla kan kaybediyoruz. Ürünlerimize eskisi gibi rağbet yok. Ne kayısıya ne de kayısının diğer ürünlerine. Malatya’ya ne dışarıdan birileri geliyor ne de bizim vatandaşlarımız bizlerden alışveriş yapıyorlar. Bizler bu durumdan oldukça rahatsızız ve bir an önce iş yerlerimizin yapılmasını talep ediyoruz. Eğer esnaf kollarının her biri bir yerde olursa belki müşteri potansiyelimiz artar. Şimdi esnafların nerede olduğu hangi iş kollarının nerelerde ticaret yaptığı belli değil.”

“SADECE KAYISIYI HEDİYE EDİYORUZ”

Malatya insanının kayısının kıymetini bilmediğini ileri süren Fatih Tunç isimli esnaf da,

“Depremler oldu diye yemekten, içmekten vazgeçmedik. Hayat Malatya’da olumsuz da olsa devam ediyor. Öte yandan Malatya’mızın insanı kayısının kıymetini bilmiyor. Sadece bir yere giderken kayısıyı hediye götürmesini tercih ediyor. Özellikle hediyelik için doğal olan gün kurusunu tercih ediyorlar. Özellikle yerel yöneticiler bir kampanya başlatarak yeni yerlerimizin tanıtımını yapabilirler. Evet, kayısının fiyatı pahalı, biliyorum, sadece bizlerden kayısı alınması için yararımıza olabilir. Deprem bölgesi Malatya’nın hediyelik kayısı satan esnafları için güzel bir reklam da olur. Kayısıları depolarımızda bekletmek yerine hiç bari insanlarımıza satarız”

şeklinde konuştu.