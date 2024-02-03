03 Şub 2024 - 11:35- Ekonomi

Etiket fiyat artışlarına tepki “Krizi fırsata çevirmeyle fırsatçılık farklı şeyler”

Ürünlerdeki fiyatların devamlı artığına tepki gösteren Tüketici Hakları Derneği Malatya Şube Başkanı Zuhal Dişer, krizi fırsata çevirmeyle fırsatçılığın farklı şeyler olduğunu dile getirdi. Hayatın vazgeçilmezi olan gıda, giyim, barınmadaki aşırı fiyat artışlarının bir şekilde durdurulması gerektiğine dikkat çeken Dişer, “Devletimizde bunu yapacak iradedir kanaatindeyiz” dedi.