Etiket fiyat artışlarına tepki “Krizi fırsata çevirmeyle fırsatçılık farklı şeyler”

Tüketici Hakları Derneği Malatya Şube Başkanı Zuhal Dişer, BUSABAH Medya’ya konuşarak, son zamanlardaki fahiş fiyatlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Asrın felaketinin yıldönümüne yaklaşıldığı şu günlerde acıların ve zorlukların, sarsıntılarla sürekli tazelendiğini dile getiren Dişer, vatandaşların korku dolu anlar yaşadığını söyledi.
“Şehrimiz Malatya’da bütün bunlarla beraber şişirme etiketler ile haddinden fazla kazanç elde etme çabaları üzüntülerimize ayrı bir hüzün katıyor” diyen Dişer, her geçen gün hayat şartlarının ağırlaştığı ifade etti.
“ZABITA BİRİMLERİNE BİLDİRMELİDİR”
İnsanların kendince bir hayat mücadelesi olduğuna dikkat çeken Dişer,
“Herkesin kendince bir hayat mücadelesi var; ancak bu mücadelenin insan onuruna yaraşır olması gerektiğine inanıyoruz. Enflasyon ile mücadele ederken devlet, millet el ele bu problemleri çözebilmek zorundayız. Herkes elinden geldiğince yapması gerekenin en doğrusunu yapmalı. Zaman zaman belirttiğimiz üzere krizi fırsata çevirmek ile fırsatçılık farklı şeylerdir. Bu vatan hepimizin ve devletimizin güçlü olması için en alt tabakadan en üst tabakaya kadar herkes dürüst şekilde davranmalı ülkesine sahip çıkmalı. Sene başında maaşlara yapılan zamlar, asgari ücrete yapılan zamların anında etiketlere yansıması vatandaşın cebine girmeden alınması bindiğimiz dalı kesmekten başka bir şey değildir. Devlet denetim mekanizmalarını iyi yönetmeli, vatandaş ise yanlış gördüğü yüksek fiyat artışlarını Ticaret Bakanlığının ilgili iletişim kanallarından bildirmelidir. Yerelde Belediye zabıta birimlerine bildirmelidir”
diye konuştu.
“DÜRÜST KAZANIMLARDAN DAHA KIYMETLİ BİR ŞEY YOK”
Fiyat artışlarına karşı vatandaşları uyaran Dişer,
“Enflasyondaki artış ve deprem sebebiyle zorluklarını henüz aşamamış olan şehrimizde sürekli değişen etiketler ile hayat mücadelesi vermek, zor olanı daha da zorlaştırmaktadır. Devletimizin ülkemizde ve şehrimizde yaşanan bu sıkıntılara gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Vatandaşlarımızın ve hemşehrilerimizin gördüğü aksaklıkları devletimizin ilgili birimlerine bildirmelerini istiyoruz. Etiketler üzerinde sürekli değişen yükselen fiyatlara devletimizin bir şekilde dur demesini bekliyoruz. Hayatımızın vazgeçilmezi olan gıda, giyim, barınmadaki aşırı fiyat artışlarının bir şekilde durdurulması gerekmektedir ve devletimizde bunu yapacak iradedir kanaatindeyiz. Vatandaş olarak da elimizden geleni yapmamız gerekir. Hayatın her aşamasında dürüst kazanımlardan daha kıymetli bir şey yoktur diye düşünüyoruz”
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.