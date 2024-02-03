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Şırnak bu kesintiye dikkat

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Şırnak bu kesintiye dikkat mask
Şırnak bu kesintiye dikkat
Şırnak bu kesintiye dikkat
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DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

“Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Bulakbaşı, Andaç, Ortaköy, Gülyazı bölgelerine,

Yarın 09.50-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni(Merkez), İsmet Paşa, Yoğurtçular, Güneyçam, Yeşilyurt bölgelerine,

Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Dicle, Yenişehir bölgelerine,

Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında İdil ilçesine Turgut Özal, Aşağı, Korucu, Pınarbaşı, Özen, Okçu, Yukarı Yavşan, Doğancık, Yavşan, Çayırlı, Yağmurca, Tekeköy, Ortaköy, Kocadağ, Kurtuluş, Oyalı, Tepecik, Kırca, Yazman, Gültepe, Kozluca, Çığır, Bozburun, Yeşilce, Özbek, Aksoy, Gırbaraz, Zirincan, Babet, Yeni Köy, Yukarı Aksoy, Telzip bölgelerine,

Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Cizre Osb, Yafes, Yeşilyurt, Çatal, Kuştepe, Vatan bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

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03 Şub 2024 - 11:22 Şirnak- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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