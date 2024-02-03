Şırnak bu kesintiye dikkat

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Bulakbaşı, Andaç, Ortaköy, Gülyazı bölgelerine,
Yarın 09.50-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeni(Merkez), İsmet Paşa, Yoğurtçular, Güneyçam, Yeşilyurt bölgelerine,
Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Dicle, Yenişehir bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında İdil ilçesine Turgut Özal, Aşağı, Korucu, Pınarbaşı, Özen, Okçu, Yukarı Yavşan, Doğancık, Yavşan, Çayırlı, Yağmurca, Tekeköy, Ortaköy, Kocadağ, Kurtuluş, Oyalı, Tepecik, Kırca, Yazman, Gültepe, Kozluca, Çığır, Bozburun, Yeşilce, Özbek, Aksoy, Gırbaraz, Zirincan, Babet, Yeni Köy, Yukarı Aksoy, Telzip bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Cizre Osb, Yafes, Yeşilyurt, Çatal, Kuştepe, Vatan bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.