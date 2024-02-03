03 Şub 2024 - 11:22 - Gündem

Şırnak bu kesintiye dikkat

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.