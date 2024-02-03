Dikkat Batman’da saatler sürecek

DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 08.30-18.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Yeniköy bölgelerine,
Yarın 10.30-12.30 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Bölükkonak, Kayadibi, Yolüstü, Yolaltı, Pınarbaşı, Geyikli, Yedibölük, Gümüşörgü, Cindo, Mergedere, Aslan Köy, Parmakkapı, Konaklı, Yeniçağlar, Üçyol, Karpuzlu, Bacak, Yeniçağlar, Üçyol bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Büyükdere, Öğütlü, Irmak, Yolüstü, Güneşli, Soğucak, Palamut, Kayıklı, Saklı, Akalın, İncirli, Kavak, Tepebaşı, Çardaklı, Kale, Uzundere, Aksu, Karaköy bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Bağözü, Karalan, Boğazköy, Yüceköy, Kırkat, Konak, Mağaralı, Pınarbaşı(Merkez), Öteyaka, Aydınlı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Yazıhan, Onbaşı, Yavuz, Oğuz, Kesiktaş, Alaca, Yumrukaya, Atbağı, Üçkuyular, Yarımtaş, Deveboynu, Yazıhan, Yakacık, Çığırlı, Onbaşı, Yavuz, Gedikli, Değirmenüstü, Milli Egemenlik, Bağdu, Yalınkavak, Tepecik, Samanlı, Yontukyazı, Kışlacık, Yenipınar, Ayrancı, Danalı, Oğuz, Kesiktaş, Dağyolu, Kumgeçit, Alaca, Yumrukaya, Kale, Çay Kenarı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gültepe, İrmi, Güvercin, Yediyol, Tilmerc, Gültepe, Korik bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.