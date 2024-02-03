Malatya’da çalışmalar neticelendi Gözler AK Parti’de

İstişare ve değerlendirmeler sonrası ilçe belediye başkan adayları da 4 Şubat Pazar Günü Saat 11.00’de Merkez Spor Salonu’nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un katılımıyla bildirilecek.

“AÇIKLANACAK EKİBİMİZLE BİRLİKTE DURMADAN YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ”

Türkiye Yüzyılı Şehirleri arasında Malatya’yı öne çıkarmak istediklerini ifade eden AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, “Malatya’mızı ayağa kaldırmak için bu süreç içerisinde çok titiz bir şekilde aday tespit çalışmaları yapıldı. Yürütülen çalışma bundan sonraki dönemde depremin yarattığı izleri, yaşattığı ve verdiği zararları giderebilecek sağlıklı, her yönüyle memleketimizi ayağa kaldırabilecek bir ekip oluşturmak yönündeydi. Açıklanacak ekibimizle birlikte durmadan, yorulmadan çalışacağız. Güzel günlerin başlangıcında, bu heyecanla pazar günü tüm halkımızı Merkez Spor Salonu’na bekliyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN