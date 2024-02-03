Maraş ve Adıyaman dikkat

AKEDAŞ tarafından Kahramanmaraş ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. AKEDAŞ Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Türkoğlu ilçesine bağlı Ceceli, Akçalı, Beyoğlu, Şekeroba, Yeşilyurt, Dedeler, Kızıleniş, Küçükimalı, Büyükimalı, Kaledibi, Çakıroğlu Mahalleleri, Fatih Mahallesine bağlı İskan evleri, Yoğunoluk, Elmacık Yaylaları ile Hat Üzerinde Bulunan Elektrik Üretim Tesisleri,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesinde Bulunan Özel Trafolu Müşteriler Bir Kısmı,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aksu, Karacasu Karşıyaka ve Osmanbey Mahalleleri,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi Bir Kısmı,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Göksun ilçesine bağlı Ortatepe, Alıçlıbucak, Yantepe ve Hacımirza mahallelerine” elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.

Adıyaman’da ise;

“Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez bölgesine bağlı Yeni Mahalle 26118, 2668, 26124, 26119, 26123, 26327, 2684, 26106, 26101, 26107, 26108, 26110, 26105, 2698, 26221, 26197, 26214, 26204, 26220, 26222, 26215, 26213, 26216, 26294, 26223 Nolu sokaklar ile Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu bölgelerine,

Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Kâhta ilçesine bağlı Kâhta İlçesine bağlı Erikdere Köyü Köyü ile Hat üzerinde bulunan özel trafolu müşterilere” elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.