Diyarbakır dikkat 14 ilçenin tamamı etkilenecek

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Tosunlu, Güleçoba, Övündüler, Oğlaklı, Karacadağ, Topyolu, Batıçanakçı, Çiftlik, Tellikaya, Ağaçgeçit, Özdemir bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü, Aziziye, Kemaliye, Saray, Kemertaş, Yeşilköy bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Akpınar, Çorapa, Ağılköy, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Esentepe, Şentepe, Karabörk, Ofköy, Çöltepe, Aluç, Çeltikli, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Ulutürk, Köprüköy, Aşağıdolay, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Yeni Köy, Güngeçti, Çakıllı, İsalı, Uyanık, Tilkilik, Koyunlu, Uğurlu, Yağmurköy, Hasanpınar, Çatalköy, Kurudere, Seyrantepe, Aluç, Çeltikli, Şahintepe, Başköy, Karacık, Korukçu, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Merdan, Aşağıoba, Karatepe, Çakıltaşı, Alibey, Kamışlı, Kumrulu, Uğrak, Yukarıharım, Karayiğit, Karabörk, Ofköy, Karaçölya, Yukarıdolay, Seki, Yamaçköy, Babahaki, Bozçalı, Korukçu, Aşağıdolay, Belli, Bahçe, Serçeler, Sazlı, Belenli, Başaklı, Ambar, Üçtepe, Göksu, Türkmenhacı, Ulutürk, Seyit Hasan, Köseli bölgelerine,
Yarın 14.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Çukur, Pamuklu, Dikyol, Günaşan, Bulundu, Çukurelma, Saltepe, Güzel, Dilekpınar, Armağantaşı, Konaklı, Şeyhandede, Bayat, Ceylan, Elifuşağı, Kuyu, Kalaç bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yeni, Fatih bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı, Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Süslü, Veziri bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine Dadaş, İncekavak, Kulaçtepe, Reşik, Kırkkaşık, Gözlü, Uzunargıt bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Üçkuyu, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Barış, Fırat, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Üçkuyu, Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Barış, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Çiftlik, Bağcılar, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Çaytepe, Yayvan, Yazıköy, Şaklat bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü, Bağcılar, Bayır, Uygur, Kamışlı, Çukurca bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru, Güçlü, Ziyaret, Kıpçak, Çıralı bölgelerine,
Yarın 10.00-16.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Yazgı, Bayırdüzü, Ağartı, Susuz, Darköprü, Karahacı, Sarıbuğday, Kızlal, Malabadi, Bacak, Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Yolaç, Başıbüyük, Tokluca, Görmez, Güçlü, Gündüz, Akyol, Otluk, Yolarası bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Meşeler, Küçükakören, Dumrul, Alcık, Sapanca, Büyükakören, Yeşilköy, Köprübaşı, Hacıosman, Doğu Çanakçı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Dokuzçeltik, Fabrika, Dokuzçeltik, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Yukarı Nasırlar bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.