Niğde ve Kayseri bu uyarıya dikkat

Niğde:

MEDAŞ tarafından Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Bugün 08.30 ila 12.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Bağdüz Mahallesi, Kayı Köyü, Sıra Söğütler Mahallesi bölgelerine,

Bugün 08.40 ila 12.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi, Sıra Söğütler Mahallesi’ne,

Bugün 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Acıgöl Mahallesi, Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi, Türkmen Yurdu Mahallesi, Kızılca Köyü, Azizler Mevkii, Cami Mevkii, Okullar Mevkii bölgelerine,

Bugün 09.30 ila 16.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kızılkapı Köyü, Kürkçü Köyü, Postallı Köyü bölgelerine,

Bugün 13.30 ila 18.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Badak Köyü, Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi bölgelerine,

Bugün 09.30 ila 16.30 saatleri arasında Çamardı ilçesine bağlı Celaller Köyü’ne,

Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı İlhanlı Mahallesi, Nar Mahallesi, Sazlıca Beldesi; Aşağı Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,

Bugün 14.00 ila 15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gösterli Köyü, Kayırlı Köyü; İnönü Mevkii, Narköy Köyü bölgelerine,

Bugün 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Dere Mahallesi, Hamamlı Mahallesi, İnönü Mahallesi, Yenice Mahallesi, Yeşilburç Köyü, Yukarı Kayabaşı Mahallesi bölgelerine,

Bugün 09.30 ila 16.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Başmakçı Köyü; Küme1 Mevkii, Küme2 Mevkii bölgelerine,

Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Ballık Mahallesi, Başmakçı Köyü; Küme1 Mevki, Bayağıl Köyü; Küme1 Mevkii, Küme2 Mevkii, Küme3 Mevkii, Çövek Mahallesi, Hacıbekirli Köyü; Küme1 Mevkii, Küme2 Mevkii, Kemalpaşa Mahallesi, Porsuk Köyü; Küme1 Mevkii, Şeyhömerli Köyü; Küme3 Mevkii, Şeyhömerli Köyü; Küme3 Mevkii, Tekneçukur Köyü, Yeniyıldız Köyü, Atatürk Mevkii, Yeniyıldız Köyü; Atatürk Mevkii, Yeniyıldız Köyü; Cumhuriyet Mevkii, Kurtuluş Mevkii bölgelerine,

Bugün 13.30 ila 18.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Çiftehan Köyü; Cumhuriyet Mevkii bölgesine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Postallı Köyü’ne,

Yarın 13.00 ila 15.30 saatleri arasında Çiftlik ilçesine bağlı Çardak Köyü’ne,

Yarın 13.00 ila 15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi; Yeni Mahallesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Fertek Mahallesi, Koyunlu Köyü; Aşağı Mevkii, Bahçelievler Mevkii, Kumluca Mahallesi bölgelerine,

Yarın 14.00 ila 18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Selçuk Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kayseri:

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Güneyyukarı, Feneseaşağı, Feneseyukarı, Bahçebaşı, Fatih, Aşağıeverek, Yüzevler, Cumhuriyet, Güneyaşağı, Develi, Kopçullu, Yedek, Şht. Üstğm. Hasan Şahan mahallelerine,

Yarın 11.00 ila 12.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.