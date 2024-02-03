- Sağlık

3 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 3 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’3 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

3 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 3 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’3 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

3 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“AKSU ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, BENZİNLİK CADDESİ

24 SAAT AÇIK

NANE LİMON ECZANESİ – BATTALGAZİ

KIŞLA CADDESİ, HAYAT HASTANESİ YANI

24 SAAT AÇIK

ZEYNEP ECZANESİ – BATTALGAZİ

TANDOĞAN MAHALLESİ, AŞAĞI ÇÖŞNÜK YEŞİLÇAM CADDESİ, NO:23/1B, MALATYA KONAKLARI ALTI

24 SAAT AÇIK

YENİPETEK ECZANESİ – YEŞİLYURT

ANKARA ASFALTI, EĞİTİM ARAŞTİRMA HASTANESİ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

BULVAR ECZANESİ – YEŞİLYURT

KARAKAVAK MAHALLESİ, ESKİ FEN LİSESİ ARKASI, SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK”

 

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03 Şub 2024 - 10:22 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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