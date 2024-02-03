3 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 3 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’3 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
3 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“AKSU ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, BENZİNLİK CADDESİ
24 SAAT AÇIK
NANE LİMON ECZANESİ – BATTALGAZİ
KIŞLA CADDESİ, HAYAT HASTANESİ YANI
24 SAAT AÇIK
ZEYNEP ECZANESİ – BATTALGAZİ
TANDOĞAN MAHALLESİ, AŞAĞI ÇÖŞNÜK YEŞİLÇAM CADDESİ, NO:23/1B, MALATYA KONAKLARI ALTI
24 SAAT AÇIK
YENİPETEK ECZANESİ – YEŞİLYURT
ANKARA ASFALTI, EĞİTİM ARAŞTİRMA HASTANESİ KARŞISI
24 SAAT AÇIK
BULVAR ECZANESİ – YEŞİLYURT
KARAKAVAK MAHALLESİ, ESKİ FEN LİSESİ ARKASI, SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.