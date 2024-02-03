Malatyalılar güneşe aldanmayın

Meteoroloji Müdürlüğü seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara; buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve az bulutlu 7 derece,

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu 6 derece,

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu 4 derece,

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu 4 derece,

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu 7 derece,

Darende: Parçalı ve az bulutlu 6 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu 4 derece,

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu 7 derece,

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu 5 derece,

Kale: Parçalı ve az bulutlu 7 derece,

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu 4 derece,

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu 5 derece,

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu 6 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu 5 derece”