03 Şub 2024 - 10:17- Gündem G:

Malatyalılar güneşe aldanmayın

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, öğle saatlerinde yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Malatyalılar güneşe aldanmayın mask
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Meteoroloji Müdürlüğü seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara; buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve az bulutlu 7 derece,

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu 6 derece,

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu 4 derece,

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu 4 derece,

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu 7 derece,

Darende: Parçalı ve az bulutlu 6 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu 4 derece,

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu 7 derece,

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu 5 derece,

Kale: Parçalı ve az bulutlu 7 derece,

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu 4 derece,

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu 5 derece,

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu 6 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu 5 derece”

 

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03 Şub 2024 - 10:17 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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