Malatya’da kuru soğuk yetmezmiş gibi bir kesinti uyarısı verildi

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Yeni, Doğu, Karşıyaka, Yolkoru, Esentepe, Çığlık mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Koru Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Samanköy mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Aktarla, Bölükkaya, Gündeğer, Örmeli mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Koçköy, Köylü, Ersele, Gözlüce mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe, Orduzu, Yeni, Meydanbaşı, Karabağlar, Kemerköprü mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Seyran Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Taşevler, Kozluca, Bekiruşağı, Darıca mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Esentepe mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih, Hoca Ahmet Yesevi, Samanköy mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.