Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? 2 Şubat 2024’te hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Bakış Açısı’nda deprem ve siyaset konusunda dikkat çeken açıklamalar

Vatandaşların artık bilim insanlarından ziyade astrologları takip etmeye başladığını belirten MGTC Başkanı Mehmet Aydın, insanların artık kime inanacağına şaşırdığını kaydetti. Aydın, “Bilim insanlarını artık kimse takip etmiyor, insanlar astrologları takip etmeye başladı. Herkes söylemlerimle koltuğumda ne kadar oturabilirim, toplumu nasıl inandırabilirim peşinde” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19083241/bakis-acisinda-deprem-ve-siyaset-konusunda-dikkat-ceken-aciklamalar



Ticaret Bakanı Ömer Bolat Malatya’da

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bir dizi temas, inceleme ve 2024 Yılı Ocak Ayı Dış Ticaret Rakamlarını açıklamak üzere Malatya'ya geldi. Bakan Bolat'ın ziyaret kapsamında ilk durağı Malatya Valiliği oldu. Burada Malatya Valisi Ersin Yazıcı ile bir görüşme gerçekleştiren Bakan Bolat, daha sonra bir otelde basın açıklaması gerçekleştirerek 2024 Yılı Ocak Ayı Dış Ticaret Rakamlarını açıkladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19078621/ticaret-bakani-omer-bolat-malatyada



Malatya Hükümet Konağı ve görev yapan valiler

Malatya’nın simgesi olan ve 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Malatya Hükümet Konağı, şimdiye kadar Malatya için birçok önemli kararın alınmasına neden oldu. Toplam 43 valinin görev yaptığı hükümet konağı depremlerden sonra ağır darbe aldı ve yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleşti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19078870/malatya-hukumet-konagi-ve-gorev-yapan-valiler



Kışla Caddesi esnafları kazan kaldırdı “Şehirdeki tek ışık Kışla Caddesi onu da söndürmesinler”

Kışla Caddesi’nin bir-iki ay gibi kısa bir sürede yıkılacağı duyumunu aldıklarını iddia eden esnaflar adeta kazan kaldırdılar. Dükkanlarının hasarsız olduğunu ve yıkım sürecinin uzatılmasını talep ettiklerini belirten esnaflar “Şehirdeki tek ışık Kışla Caddesi onu da söndürmesinler” diyerek yetkililere çağrıda bulundular.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19079062/kisla-caddesi-esnaflari-kazan-kaldirdi-sehirdeki-tek-isik-kisla-caddesi-onu-da-sondurmesinler



Malatya'da kanlı hesaplaşma

Malatya’da husumetlisi tarafından defalarca bıçaklanan 38 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19080291/malatyada-kanli-hesaplasma

Uzmanın deprem yorumu tepki topladı “Malatya'da zaten uyuyamaz olduk”

Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Doğu Anadolu Bölgesi’nde deprem bakımından göze batan fay hatları konusunda bilgi verdi. Ercan’ın dikkat çeken fay hatları hakkındaki uyarısının ardından bazı vatandaşlar korktuklarını belirtti. Yapılan açıklama sonrasında yapılan yorumlar dikkat çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19082889/uzmanin-deprem-yorumu-tepki-topladi-malatyada-zaten-uyuyamaz-olduk



Malatya’ya 34 kilometre trambüs hattı Yeni trambüsler için dış kredi alındı

Malatya’da vatandaşlara ulaşım alanında hizmet veren trambüsler için 34 kilometre troleybüs hattı yapılması planlanıyor. 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamına alınan proje çerçevesinde yeni trambüsler de araç filosuna eklenecek. Bahsi geçen proje için dış kredi alındı. İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19085203/malatyaya-34-kilometre-trambus-hatti-yeni-trambusler-icin-dis-kredi-alindi



İşte 30 büyükşehirin su fiyatları Malatya’da su artık daha mı pahalı?

Türkiye’deki mesken su ve atık su ücreti ödeyen 30 büyükşehirin sıralaması belli oldu. Malatya’nın sıralamasında ise geçen yıla göre gerileme yaşandığı görüldü. İddiaya göre geçen seneye göre suyu daha pahalıya kullandığımız da ifade edildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19085446/iste-30-buyuksehirin-su-fiyatlari-malatyada-su-artik-daha-mi-pahali