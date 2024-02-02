Deprem bölgesinde kura çekimleri yarın başlıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedeler için TOKİ kura çekimleri yarın itibariyle başlıyor.

Afetzede hak sahipleri, TOKİ kura sonuçlarını merakla beklerken AFAD’tan bir açıklama geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedeler için TOKİ kura çekimleri yarın itibariyle başlıyor.

İLK OLARAK HATAY’DAN BAŞLANACAK

AFAD,

“Asrın felaketinden, asrın birlikteliğine! Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenleri, 3 Şubat’ta Hatay’da başlıyor… 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden hak sahibi vatandaşlarımızı güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturuyoruz. Hatay’da yapımına başlanan 46 bin konutun ilk etabı olan, 7 bin 275 konut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle hak sahiplerine dağıtılıyor. 3 Şubat 2024 saat 13.00’te Mustafa Kemal Üniversitesi Spor Salonu, Hatay…”

ifadelerine yer verildi.

AFAD, Hatay Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ni, 3 Şubat saat 16.00 itibarıyla aşağıda yer alan bağlantıdan izlenebileceğini de bildirdi.

Canlı Yayın Bağlantısı; https://youtube.com/@AFADHakSahipleriKuraCekimi1…

Kura çekimi sonrasında kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasında yayımlanacak.

https://turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi…

MALATYA’DA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde Malatya’da düzenlenen il koordinasyon toplantısında Vali Ersin Yazıcı, Malatya İkizce’de yapılan konutların kura çekiminin yakın bir tarihte yapılacağını duyurdu. İkizce’de 2 bine yakın konutun birkaç güne teslim edileceğini bildiren Vali Yazıcı, gecikmeler için bazı kamu kurumlarının yönetimlerine uyarılarda bulundu. Kesin tarih ise yok.