Deprem bölgesinde kura çekimleri yarın başlıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedeler için TOKİ kura çekimleri yarın itibariyle başlıyor.
Afetzede hak sahipleri, TOKİ kura sonuçlarını merakla beklerken AFAD’tan bir açıklama geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedeler için TOKİ kura çekimleri yarın itibariyle başlıyor.
İLK OLARAK HATAY’DAN BAŞLANACAK
AFAD,
“Asrın felaketinden, asrın birlikteliğine! Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Törenleri, 3 Şubat’ta Hatay’da başlıyor… 6 Şubat depremlerinde evlerini kaybeden hak sahibi vatandaşlarımızı güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturuyoruz. Hatay’da yapımına başlanan 46 bin konutun ilk etabı olan, 7 bin 275 konut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle hak sahiplerine dağıtılıyor. 3 Şubat 2024 saat 13.00’te Mustafa Kemal Üniversitesi Spor Salonu, Hatay…”
ifadelerine yer verildi.
AFAD, Hatay Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ni, 3 Şubat saat 16.00 itibarıyla aşağıda yer alan bağlantıdan izlenebileceğini de bildirdi.
Canlı Yayın Bağlantısı; https://youtube.com/@AFADHakSahipleriKuraCekimi1…
Kura çekimi sonrasında kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasında yayımlanacak.
https://turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi…
MALATYA’DA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN OLACAK?
Geçtiğimiz günlerde Malatya’da düzenlenen il koordinasyon toplantısında Vali Ersin Yazıcı, Malatya İkizce’de yapılan konutların kura çekiminin yakın bir tarihte yapılacağını duyurdu. İkizce’de 2 bine yakın konutun birkaç güne teslim edileceğini bildiren Vali Yazıcı, gecikmeler için bazı kamu kurumlarının yönetimlerine uyarılarda bulundu. Kesin tarih ise yok.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.