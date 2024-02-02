Özhaseki duyurdu “Köy evlerimizi teslim ediyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki depremden zarar gören köy evlerinin teslim edileceğini duyurdu. Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Köy evlerimizi teslim ediyoruz” ibaresi yer alırken farklı şehirlerde yapılan köy evlerinin ne zaman teslim edileceği konusunda net bir tarih belirtilmedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki depremden zarar gören köy evlerinin hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Özhaseki, “Devletimiz var olsun” diyerek hak sahiplerine teslim edilecek köy evlerinin görüntülerini paylaştı.
VALİ ERSİN YAZICI BİLDİRDİ
Geçtiğimiz günlerde Malatya’da düzenlenen il koordinasyon toplantısında Vali Ersin Yazıcı, Malatya İkizce’de yapılan konutların kura çekiminin yakın bir tarihte yapılacağını duyurdu. İkizce’de 2 bine yakın konutun birkaç güne teslim edileceğini bildiren Vali Yazıcı, gecikmeler için bazı kamu kurumlarının yönetimlerine uyarılarda bulundu. Yetkililerden açıklamalar yapılırken hak sahibi depremzedeler ise teslim ve kura tarihlerini merakla beklediklerini bildirdi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.