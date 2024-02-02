Özhaseki duyurdu “Köy evlerimizi teslim ediyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki depremden zarar gören köy evlerinin teslim edileceğini duyurdu. Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Köy evlerimizi teslim ediyoruz” ibaresi yer alırken farklı şehirlerde yapılan köy evlerinin ne zaman teslim edileceği konusunda net bir tarih belirtilmedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki depremden zarar gören köy evlerinin hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Özhaseki, “Devletimiz var olsun” diyerek hak sahiplerine teslim edilecek köy evlerinin görüntülerini paylaştı.

VALİ ERSİN YAZICI BİLDİRDİ

Geçtiğimiz günlerde Malatya’da düzenlenen il koordinasyon toplantısında Vali Ersin Yazıcı, Malatya İkizce’de yapılan konutların kura çekiminin yakın bir tarihte yapılacağını duyurdu. İkizce’de 2 bine yakın konutun birkaç güne teslim edileceğini bildiren Vali Yazıcı, gecikmeler için bazı kamu kurumlarının yönetimlerine uyarılarda bulundu. Yetkililerden açıklamalar yapılırken hak sahibi depremzedeler ise teslim ve kura tarihlerini merakla beklediklerini bildirdi.