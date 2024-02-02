Malatya’ya 34 kilometre trambüs hattı Yeni trambüsler için dış kredi alındı

Malatya’da vatandaşlara ulaşım alanında hizmet veren trambüsler için 34 kilometre troleybüs hattı yapılması planlanıyor. 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamına alınan proje çerçevesinde yeni trambüsler de araç filosuna eklenecek. Bahsi geçen proje için dış kredi alındı. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda Malatya’da da yapımı devam eden veya yeni başlanacak olan projelere milyon liralık ödenekler yapılacak.

15 ADET TRAMBÜS ARACI

2024 Yılı Yatırım Programı’na dahil edilen projelerden biri de Malatya’da gerçekleştirilecek olan troleybüs çalışması… Söz konusu “Malatya Trambüs (Troleybüs) II. Etap Projesi” kapsamında Gün.En.El.Ür.Tes. (5 MW) yapımı, 15 adet troleybüs aracı alımı, 34,80 km troleybüs hattı yapımı gerçekleştirilecek.

PROJENİN TOPLAM TUTARI

2023 yılında başlayan proje 2025 yılında bitirilecek. Ayrıca projenin toplam tutarı 1 milyar 651 milyon 868 bin TL şeklinde.

501 MİLYON 942 BİN TL DIŞ KREDİ

Malatya Trambüs (Troleybüs) II. Etap Projesi için bu yıl 501 milyon 942 bin TL’si dış kredi olmak üzere toplamda 551 milyon 942 bin TL ödenek sağlanacak.

Bu arada araç alımında asgari yüzde 60 yerlilik oranı sağlanacak.