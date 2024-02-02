Jandarma ekipleri doğaya yem bıraktı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde jandarma ekiplerince, yabani kuşlar için doğaya yem bırakıldı. Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yabani kuşlar için çalışma başlattı.
Ekipler kış ayları boyunca benzer yemleme çalışmalarına devam edileceğini bildirdi.
Bu kapsamda ekiplerce belirlenen Karakaya Barajı baraj göleti bölgesinde, Hayvanları Koruma Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte yabani kuşlar için yem bırakıldı. Ekiplerin benzer çalışmaların kış boyunca devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.