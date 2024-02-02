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Jandarma ekipleri doğaya yem bıraktı

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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde jandarma ekiplerince, yabani kuşlar için doğaya yem bırakıldı. Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yabani kuşlar için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri doğaya yem bıraktı mask
Jandarma ekipleri doğaya yem bıraktı
Jandarma ekipleri doğaya yem bıraktı
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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde jandarma ekiplerince, yabani kuşlar için doğaya yem bırakıldı. Malatya’da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan yabani kuşlar için çalışma başlattı.

Ekipler kış ayları boyunca benzer yemleme çalışmalarına devam edileceğini bildirdi.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen Karakaya Barajı baraj göleti bölgesinde, Hayvanları Koruma Timi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte yabani kuşlar için yem bırakıldı. Ekiplerin benzer çalışmaların kış boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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02 Şub 2024 - 21:56 Malatya- Yaşam

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