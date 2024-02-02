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Eski ehliyetler için son tarih belirlendi

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eski tip ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eski tip ehliyetlerin son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendiği belirtilerek yapılması gerekenler bildirildi.

Eski ehliyetler için son tarih belirlendi mask
Eski ehliyetler için son tarih belirlendi
Eski ehliyetler için son tarih belirlendi
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eski tip ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eski tip ehliyetlerin son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendiği belirtilerek yapılması gerekenler bildirildi.

Eski tip ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu.

YENİLENMİŞ EHLİYETLERİN SÜRESİ DE 10 YIL OLACAK

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada

"Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerimizden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet, verilen adrese kargolanıyor. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak."

İbareleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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02 Şub 2024 - 21:46 - Yaşam

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