02 Şub 2024 - 21:46 - Yaşam

Eski ehliyetler için son tarih belirlendi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eski tip ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eski tip ehliyetlerin son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendiği belirtilerek yapılması gerekenler bildirildi.