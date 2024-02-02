Urfa’daki acı olay Malatya’nın kaderi olmasın!

Yaşanan 6 Şubat depremlerinden sonra en çok soruya muhatap olan konu orta hasarlı binalar oldu. Bu yapıların durumuna ilişkin birçok şey söylenirken, can yakan olaylar da yaşandı. O olaylardan biri Şanlıurfa’da 6 Şubat yaşanan depremde orta hasar aldığı ifade edilen 2 katlı bir evde önceki gün yaşanan çökme nedeniyle bir ailenin darmadağın olmasıydı. Bu bağlamda yetkililer önemle uyarıyor!

Şanlıurfa’nın Bozova ilçe kırsalındaki dün 2 katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay, gece saat 03.50 sıralarında Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Deliler kırsal mahallesinde yaşandı.

OSMANİYE’DEN GELİP ENKAZ ALTINDA KALDILAR

Osmaniye’de yaşayan Fatma Aruk, eşi Serdar Aruk, çocukları Ahmet, Ayça, Açelya, görümcesi Serap Urak (49) ile kız kardeşi Dilber Bozkurt ve çocukları Arda ile Emre Tuna’yı alıp mahallede tek başına yaşayan anneleri Cemile Arıkan’ı (56) ziyarete gitti.

UYUDUKLARI SIRADA EV ÇÖKTÜ / 6 ŞUBAT’TA ORTA HASAR ALMIŞ

Misafirler ile ev sahibi uyuduğu sırada ev çöktü. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, ilk müdahalede 9 kişiyi sağ kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ev sahibi Cemile Arıkan hayatını kaybetti. Altta kalan Serap Urak ise yapılan çalışmanın ardından ölü olarak çıkartıldı. Evin 6 Şubat yaşanan depremde orta hasar aldığı öğrenildi.

MALATYA’DA KAÇ ORTA HASARLI VAR?

Bilindiği üzere 6 Şubat depremlerinden sonra orta hasarlı yapılarla ilgili çok şey söylendi ve en çok muallakta kalan konu bu oldu. Malatya’da 2 bin 525 adet bina orta hasar aldı. Bu binalar için çok çetrefilli bir süreç işliyor.

RUHSATSIZ VE GÜÇLENDİRİLMEMİŞ YAPILARA DİKKAT!

Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi için belediyeden ruhsat almak kesin şart olarak açıklanıyor. Ruhsatsız ve güçlendirilmemiş yapılara ise kesinlikle girilmemesi gerekiyor.

RUHSAT ALMADAN GÜÇLENDİRİLMESİ MÜMKÜN MÜ?

Sistemde orta hasarlı olarak kayıtlı olan bir yapı için ilgili belediyelerden güçlendirme adı altında ruhsat alındıktan sonra orta hasarlı binalar ile ilgili güçlendirme çalışmaları yapılabilecek. Deprem bölgesi için ilgili belediyelere başvuran vatandaşların, orta hasarlı binaların güçlendirilmesi için zemin ile birlikte binanın genel durumu değerlendirildikten sonra ruhsat alıp güçlendirme çalışmaları yapılabileceği daha önce belirtilmişti. Yani gerekli incelemelerin ardından ruhsat alındıktan sonra güçlendirme yapılabilir. Aksi halde tehlike arz ediyor.

Bu bağlamda yetkililer ve uzmanlar da yukarıda bahsi geçen durumları taşımayan orta hasarlı yapılara girmenin çok tehlikeli olduğunu dile getiriyor.