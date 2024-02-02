Trendyol Süper Lig: Hatayspor: 3 - Fatih Karagümrük: 1

Bertolacci'nin savunma arkasına gönderdiği topta Eysseric'in kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
33. dakikada Emre Mor'un ara pasında ceza alanı içerisine hareketlenen Rohden'in şutu az farkla dışarıya gitti.
41. dakikada Görkem Sağlam'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Matondo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
48. dakikada Ceccherini'nin müdahalesi sonrası Strandberg ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Ömer Faruk Turtay penaltı kararı verdi.
51. dakikada Strandberg'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
68. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde Can Keleş'in vuruşunda Erce gole izin vermedi.
80. dakikada Eysseric'in ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta top kaleci Erce'de kaldı.
86. dakikada Can Keleş'in sağdan ortasında Erce'nin elinden kaçırdığı topu arka direkte Lasagna ağlara gönderdi. 2-1
90+5. dakikada Dadashov'un pasında Doğukan Sinik'in dokunuşunda topla buluşan Massanga meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Emir Eray Eyisoy
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Recep Yılmaz, Cemali Sertel, Görkem Sağlam (Abdulkadir Parmak dk. 75), Massanga, Dele Bashiru (Dadashov dk. 90), Joelson Fernandes (Boudjemaa dk. 67), Rivas (Doğukan Sinik dk. 89), Strandberg (Maksimovic dk. 90)
Yedekler: Bekaj, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Hodzic
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Fatih Karagümrük: Sirigu, Levent Mercan (Lasagna dk. 81), Ceccherini, Salih Dursun, Biraschi (Koray Günter dk. 81), Rohden (Can Keleş dk. 56), Bertolacci (Feghouli dk. 56), Eysseric, Güven Yalçın, Emre Mor (Teklic dk. 74), Serdar Dursun
Yedekler: Emre Bilgin, Paoletti, Emre Tintiş, Kourbelis, Veseli
Teknik Direktör: Shota Arveladze
Goller: Massanga (dk. 41 ve 90+5), Strandberg (dk. 51 pen.) (Hatayspor), Lasagna (dk. 86) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Ceccherini, Can Keleş (Fatih Karagümrük)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.