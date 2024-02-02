Gasp zanlısı tutuklandı

Adıyaman'ın kent merkezinde 2 kişiyi gasp eden ve daha sonra polis ekiplerince yakalanan A.C. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde meydana gelen gasp olayının ardından A.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen başarılı operasyon sonucunda A.C. gözaltına alındı ve polis merkezindeki işlemleri tamamlandı.

Şahıs, daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemede, A.C.'nin gasp suçundan tutuklanmasına karar verildi. Tutuklama kararıyla birlikte A.C., cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. Polis ve adli makamlar, olayla ilgili detayları ortaya çıkarmak ve gerekli adımları atmaya devam etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı