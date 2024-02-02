Malatya’da facianın eşiğinden dönüldü

Malatya’da freni patlayan TIR trafo duvarına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı.
Kaza, akşam saatlerinde Darende ilçesi Sungur Mahallesi’nde, seyir halinde ilerleyen bir TIR’ın freninin patlaması ile meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre bölgede bulunan bir mobilya mağazasına ürün taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 50 ABS 368 plakalı tırın yokuş aşağı inerken freni patladı. Yaklaşık 500 metre süratli bir şekilde ilerleyen tır elektrik trafosunun duvarına çarparak durabildi. Park halindeki bir araçta da zararın oluştuğu kazada şans eseri yaralanan olmaz iken maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.