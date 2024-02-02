Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 2 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:

Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:

“Bugün saat 19.38’de, yerin 7.16 kilometre altında, 2.4 büyüklüğünde Kütahya Gediz’de,

Bugün saat 18.36’da yerin 7.0 kilometre altında, 1.7 büyüklüğünde Malatya Doğanşehir’de,

Bugün saat 18.27’de, yerin 8.03 kilometre altında, 3.5 büyüklüğünde Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde,

Bugün saat 18.27’de, yerin 7.76 kilometre altında, 2.1 büyüklüğünde Adıyaman Gölbaşı’nda,

Bugün saat 18.25’de, yerin 7.0 kilometre altında, 1.4 büyüklüğünde Adana Saimbeyli’de,

Bugün saat 18.06’da yerin 7.44 kilometre altında, 1.7 büyüklüğünde Elazığ Maden’de,

Bugün saat 18.03’te, yerin 7.0 kilometre altında, 1.5 büyüklüğünde Malatya Battalgazi’de,

Bugün saat 17.44’te, yerin 7.23 kilometre altında, 2.6 büyüklüğünde Adana Saimbeyli’de,

Bugün saat 17.11’de, yerin 8.75 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde,

Bugün saat 15.22’de, yerin 7.0 kilometre altında, 2.2 büyüklüğünde Kahramanmaraş Pazarcık’ta,

Bugün saat 13.41’de, yerin 7.01 kilometre altında, 2.7 büyüklüğünde Malatya Battalgazi’de” deprem meydana geldi.