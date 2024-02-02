Tipi nedeniyle kapanan yollar tekrar ulaşıma açılıyor

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda tekrar ulaşıma açılıyor. Erciş'te önceki günlerde meydana gelen yoğun kar yağışının ardından kapanan kırsal kesim yolları, tipi nedeniyle tekrar ulaşıma kapatılmıştı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, bölgede meydana gelen olumsuz hava koşullarına hızla müdahale ederek, Salmanağa, Keklikova, Deliçay, Ergücü ve Karlıyayla mahallelerinin yollarını açmak için çalışmalara başladı. Ekipler, kar kalınlığını azaltmak ve ulaşımı sağlamak amacıyla kar küreme ve tuzlama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Kapanan yolların tekrar ulaşıma açılmasıyla birlikte bölge sakinleri rahat bir nefes alacak, günlük yaşamlarına normal şekilde devam edebilecekler. Belediye ekipleri, hava koşullarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Halkın güvenliği ve ulaşımın sağlanması amacıyla yapılan bu çabalar, bölgedeki karlı ve tipi koşullarına karşı etkili bir mücadele sergilenmesini sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı