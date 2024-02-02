Çaykur Rizespor, genç yetenekleri Zonguldak Kömürspor'a kiraladı

Çaykur Rizespor, 24 yaşındaki Mustafa Şengül ve 23 yaşındaki Ozan İsmail Koç'u Zonguldak Kömürspor'a sezon sonuna kadar kiraladı.

Sezon başında Somaspor'da forma giyen Mustafa Şengül ve Bursaspor'dan transfer edilen Ozan İsmail Koç, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor tarafından Zonguldak Kömürspor'a kiralandı.

Çaykur Rizespor, genç oyuncuları Şengül ve Koç'u kiralama kararı alarak, oyuncuların daha fazla forma şansı bulmalarını ve tecrübe kazanmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bu tür kiralık anlaşmalar, genç futbolcuların gelişimine katkı sağlamak ve düzenli oyun pratiği almalarını sağlamak amacıyla sıkça tercih edilmektedir.

Zonguldak Kömürspor'un TFF 2. Lig'de mücadele ettiği belirtilerek, oyuncuların yeni kulüplerinde başarılar dilerken, Çaykur Rizespor'un genç yetenekleri önemli bir tecrübe fırsatıyla buluşturduğu vurgulanabilir. Bu tür kiralık transferler, Türk futbolunda genç oyuncuların yeteneklerini sergileme ve geliştirme açısından önemli bir adımdır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı