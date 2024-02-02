Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gerçekleşen bir olayda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda bir şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucunda, evde 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet işlem görmüş kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca namlu üst kapağı, 1 adet namlu ve 42 adet 9 mm çapında tabanca fişeği bulundu.

Olayla ilgili olarak başlatılan işlemler kapsamında şüpheliye yönelik yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi. Bu tür operasyonlar, halkın güvenliği ve suçla mücadele kapsamında yapılan önemli çalışmalardır. Ele geçirilen ruhsatsız tabancaların toplum güvenliği açısından potansiyel bir tehlike oluşturduğu göz önüne alındığında, polisin bu tür operasyonlarıyla suçların önlenmesine ve halkın güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunduğu söylenebilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı