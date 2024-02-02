Ana haber bültenini karanlıkta sundu

Şanlıurfa'da BFZ Türk isimli yerel bir televizyon kanalı, uydu üzerinden yayın yaparken yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle ilginç bir olaya sahne oldu.

Saat 19.00'daki ana haber bülteni sırasında meydana gelen elektrik kesintisi, sunucu Ömer Yılan'ın jeneratörle çalıştırılan kameraların önünde telefon ışığı kullanarak haberi izleyicilere aktarmasına neden oldu.

Ömer Yılan, karanlıkta gerçekleştirdiği haber sunumu sırasında il genelinde sürekli yaşanan elektrik sorunlarına dikkat çekti. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ismini vermeden, elektrik sorunlarına karşı tepkisini dile getirdi. Sunucu, elektrik kesintisinin etkilerini göstererek, izleyicilere yaşanan olağanüstü durumu görsel bir şekilde iletti.

Bu olay, bölgedeki enerji altyapısı sorunlarına ve elektrik kesintilerinin yayın medyasındaki etkilerine dikkat çekti. BFZ Türk kanalının bu sıra dışı duruma karşı nasıl bir çözüm bulduğu ve sunucunun yaratıcı yaklaşımı, olayın ilginçliğini artırdı. Elektrik sorunlarının ele alındığı haber, aynı zamanda bölgedeki enerji altyapısı konusundaki kamuoyu duyarlılığını artırabilir ve yetkililere bu konuda daha fazla önlem alma çağrısında bulunabilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı