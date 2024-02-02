Koruma altındaki yaban keçisi avlayan şahıslar fotokapana yakalandı

Tunceli'de, koruma altındaki yaban keçilerini avlayan kişiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda fotokapana yakalandı.
Olayın ardından şahısların kimlikleri tespit edilerek yasa dışı avcılıkla suçlandılar.
Yetkililer, yaban keçilerini avlama eyleminin çevresel dengeyi bozabilecek ve nesli tehlikeye atabilecek bir davranış olduğunu vurguladılar. Bu tür faaliyetlerin, doğal yaşam alanlarının korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.
DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışması neticesinde belirlenen şahıslara toplamda 345 bin 988 lira para cezası kesildi. Bu cezalar, yaban keçilerini avlamak suretiyle doğaya verilen zararın maddi bir yaptırımını içermektedir.
Yasa dışı avcılıkla mücadele konusunda kararlılık belirten yetkililer, benzer olaylara karşı önleyici tedbirlerin artırılacağını ve koruma altındaki türlerin kollanması için daha fazla çaba sarf edileceğini belirtti. Ayrıca, bu tür suçların sürdürülebilir doğa yönetimi çerçevesinde ciddiye alındığını ve cezaların caydırıcı olması için çalışmaların devam edeceğini ifade ettiler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.