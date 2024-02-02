Arapgir Belediyesi'nden personele yüzde 90 zam

Arapgir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Malatya Şubesi arasında imzalanan sözleşme ile personele yüzde 90 oranında zam yapıldı. Arapgir Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde söz olan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, görevde oldukları müddet içerisinde emekçilerin yanında olduğunu belirtti.

Arapgir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Malatya Şubesi arasında imzalanan sözleşme ile belediye personeline yapılacak yeni zam belirlendi.

“HER ZAMAN İŞÇİMİZİN YANINDA OLMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ”

Personele değer verdiklerini ve yapılan zam ile personelin bir nebze de olsa rahatlayacağını ifade eden Cömertoğlu,

“İşçinin alın terinin kurumadan bedelinin ödenmesi düsturunu paylaşıyoruz. Her zaman işçimizin yanında olmak için uğraşıyoruz. Hepimizin bildiği gibi ülkede ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Bu ekonomik sıkıntı karşısında bizler de emek veren işçimize destek olmak istiyoruz. Bilindiği üzere biz ilçe belediyesiyiz. İlçe belediyelerinin gelir kaynakları bellidir. Buna rağmen sıkıntıları bildiğimiz için işçimize yüzde 90 zam yapma kararı aldık. Belki bu yapılan zam bu yörede en yüksek zam oranına denk geliyor. Şu anda belirtilen ücret bildirimleri bekar bir işçinin ücreti. Bekar bir işçimiz 28.500 lira civarında bir ücret alacak. Bu ücret en azından bu dönem kendilerine bir rahatlık sağlayacak. Mali işlerle görüştüğümde biz mali bütçemizi zorlayarak üstümüze düşen görevi yapmak istedik. Bizler ilk önce emekçinin hakkını vermek istiyoruz. Belediye işleri yürüyorsa işçinin emeğiyle yürüyor. Aldıkları bu para helal olsun. İmkânımız olduğu takdirde gerekeni yapacağız. Çalışma arkadaşlarımız uzun bir süredir bu sözleşmeyi bekliyordu. Hiçbir ürünün fiyatının bu ekonomik zamlarda yerinde kalmadığını da biliyoruz. Buna rağmen bizler yaşanılan ekonomik sıkıntı ve depremde özverili bir şekilde davranan işçimize zam yaptık. Hepsine işlerinde kolaylıklar diliyorum”

şeklinde konuştu.

“BU ZAM EMEKÇİ İÇİN BİR KATKIDIR”

Belediye İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Osman Solmazgül yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Cömertoğlu'nun işçiye yaptığı zammın ekonomik sıkıntı içerisinde olan işçiye bir nebze nefes aldıracağını ifade etti. Solmazgül,

“Sayın başkan ilçe belediyesi olmasına rağmen gelirlerinin düşüklüğüne istinaden yaptığı bu zam emekçi için bir katkıdır. Bizim hedefimiz insan gibi yaşamak, insan gibi çalışmak. İnşallah en kısa sürede ekonomik sıkıntı biter, gerekli önlemler alınır, işçi de aldığı paranın buharlaşmadığı günleri görür”

ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından yüzde 90 oranında yapılan zamma ait sözleşme taraflar arasında imzalandı. Buna göre Arapgir Belediyesinde bekar bir işçi en düşük 28.500 civarında, en yüksek 37.000 civarında alacak.

Kaynak: BÜLTEN