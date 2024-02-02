1498 litre etil alkol ve 112 bin metre sigara kağıdı ele geçirildi

Bolu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, alkollü içki yapımında kullanılan büyük bir miktar etil alkol ve sigara kağıdı ele geçirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir operasyon düzenledi.

27 yaşındaki şüpheli E.Ö., polis ekiplerinin takibine takılarak evinde ve aracında yapılan aramalarda toplam bin 498 litre etil alkol ve 112 bin metre sigara kağıdı bulundu. Bu malzemelerin alkollü içki üretiminde kullanıldığı belirlendi.

Şüpheli E.Ö., polis tarafından gözaltına alındı ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Bu operasyon, Bolu polisinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeledeki kararlılığını gösterirken, ele geçirilen malzemelerin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı