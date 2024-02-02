'Ramazan Hoca' cinayeti: Şüpheli tutuklandı, ifadesi mahkemede alındı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Diyarbakırlı olarak tanınan 'Ramazan hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Erkan B., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheli Erkan B., Savcılık tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüpheli, olayla ilgili olarak mahkemeye detaylı ifade verdi. Savcılık, cinayetin işlenme şekli, deliller ve şüphelinin kaçma şüphesi gibi gerekçelerle tutuklama talebinde bulundu.

Nöbetçi hakim, yapılan değerlendirmenin ardından şüpheli Erkan B.'nin tutuklanmasına karar verdi. Cinayetin işlendiği çay ocağındaki güvenlik kameraları ve diğer deliller de mahkeme tarafından dikkate alındı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın detayları soruşturma kapsamında daha fazla aydınlatılmaya çalışılmaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı