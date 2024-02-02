Bakış Açısında deprem ve siyaset konusunda dikkat çeken açıklamalar

Malatya’da gündemi belirleyen olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan “Bakış Açısı” programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un yaptığı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu’nun konuk olduğu programda bu hafta deprem uzmanlarının Malatya hakkında zıt görüşler bildirmeleri ve Malatya siyasetindeki son gelişmeler konuşuldu.

İstanbul, Avrupa ve Amerika’daki bilim insanlarının Malatya ile ilgili açıklamalar yapmasına rağmen Malatya’daki üniversite hocalarının depremlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadığına vurgu yapan Aydın, üniversitelerin bir görevinin ise bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak olduğunun altını çizdi.

“BU ALANDA UZMAN AKADEMİSYENLER NE YAPIYOR?”

Deprem uzmanlarının Malatya noktasında zıt görüşler belirtmesine ilişkin bir açıklama yapan MGTC Başkanı Mehmet Aydın,

“Bilim insanları ellerindeki verilere göre farklı yorumlar yapabilirler, kimi toplumu dikkate alır daha dikkatli konuşur kimi bunu dikkate almaz. Naci Görür aylar öncesinde bir depremin olacağını beklediklerini söylüyordu, o dönemde bazı bilim insanları ona tepki gösteriyordu bugün Naci Görür’ün dediği oldu. Bir deprem gerçeği var. Mesele deprem değil mesele binaların depreme dayanıklı olması, sağlam şehirlerin olması. Depreme dayanıklı kentlerin oluşması. Diyelim Binalara ellerinde çekiçle hiçbir bilimsel dayanak olamadan sağlam veya hafif hasarlı dediler. Eğer binamız ağır hasarlıysa gittik mahkemelere başvurduk itiraz ettik. Ondan sonra bilirkişi yine yarım yamalak inceledi. Bir binanın hasarlı veya sağlam olduğunu söylemek için zemin etütle ilgili bir çalışma yapılması, karot alınması, dayanıklılık testi yapılması gerekiyor. Bu verileri topluyorlar ona göre hasar derecesini belirliyorlar. Eğer orta hasarlı ise bunu nasıl güçlendireceklerini ifade ediyorlar. Ama Malatya’da hiçbir bina öyle olmadı. 50 yıllık binalara çekiçle baktılar. Bir mühendis elinde çekiçle bir binaya bakıp sağlam dediği zaman bunun bilimsel bir dayanağı yok. İstanbul, Avrupa ve Amerika’daki bilim insanları Malatya ile ilgili açıklama yapıyorlar ama bizim üniversitelerimiz ne yapıyor? Üniversitelerin görevi sadece öğrenci yetiştirmek mi? İki büyük deprem oldu üniversitemizdeki bilim insanları bununla ilgili herhangi bir araştırma yapıyorlar mı? Kamuoyuna herhangi bir açıklama yaptılar mı, bizim haberimiz yok. Bu alanda uzman akademisyenler ne yapıyor? 11 ilde üniversiteler ortak bir komisyon kurup bilim insanları bir araya gelip bir araştırma yapamazlar mıydı? Bugüne kadar bir yıl geçmiş bizi aydınlatamazlar mıydı? Bu kafa karışıklığını üniversitelerdeki akademisyenler giderecek. Bizim iki üniversitemizin sadece tek görev öğrenci yetiştirmekmiş gibi hareket ediyorlar”

şeklinde konuştu.

“BUNUN BAŞKA BİR AÇIKLAMASI OLAMAZ”

Vatandaşların artık bilim insanlarından ziyade astrologları takip etmeye başladığını kaydeden Aydın,

“Toplum da artık kime inanacağını şaşırmış durumda. 11 ilde en az 14-15 üniversite var bunlar ne yapıyorlar? Bunları sorgulamamız lazım. Amerika’da Malatya ile ilgili açıklama yapıyorlar. Bir fay sorduklarında eğer o alanda çalışmamışlarsa, çalışmadım diyorlar ama bizim bilim insanlarımız dünyadaki bütün fay hatları ile ilgili yorum yapıyorlar. Ellerinde veri olsun veya olmasın. Bilim insanlarını artık kimse takip etmiyor herkes astrologları takip etmeye başladı. Herkes söylemlerimle koltuğumda ne kadar oturabilirim, söylemlerimle toplumu nasıl inandırabilirim bunun peşinde geldiğimiz vaziyet bu. Amerika’da profesör varsa burada da profesör var ama bizimkiler sadece benim görevim öğrencilere ders vermek diye sadece derslere giriyorlar herhalde ya da unvanları yazıyor ama bilgileri eksik. Bunun başka bir açıklaması olmaz”

ifadelerine yer verdi.

“DEPREM ÖLDÜRMEZ YAPI ÖLDÜRÜR”

Güvenli şehirler inşa edildiği takdirde depremden korkmanın bir anlamının olmadığını belirten BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu ise,

“Bilim insanları hep 7 şiddetinin üzerinde bir deprem beklediklerini söylüyorlar sanki sadece 7’nin üzerindeki yıkıma neden oluyor. 2020 yılında ocak ayında sivrice depremi 6.8 büyüklüğündeydi çok ciddi yıkıma neden oldu. Bugün 40 saniye süren 6 büyüklüğünde bir deprem olsa süresi uzadıkça 7’nin üzerinde etki yapar. Bilim insanlarına saygı duyarız ama son zamanlarda bilim insanları da güvenilirliklerini kaybettiler. Çünkü bundan 7-8 ay önce doçentlik tezi 6 bin dolar, profesörlük tezi 12 bin dolar, kredi kartına 6 veya 8 taksit şeklinde haberler gördük. Türkiye genelinde doçentlik tezi yazılıyor, üreterek emek sarf ederek aldıkları bir unvan da değil. Bundan 20 yıl önce profesör unvanı alan bir insanın 55-60 yaş arası iken şimdi 30-35 yaşında profesörler çıktı. Malatya’da fay hattı vardır bundan korkmanın hiçbir anlamı yoktur deprem öldürmez yapı öldürür. 5,5 veya 6 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Olurken süresi uzun olursa yine yıkıcı olur. Bu kadar deprem bilimciyi de biz deprem olduktan sonra gördük. Biz güvenli şehirler, güvenli evler yaptığımız sürece depremden korkmanın bir anlamı yoktur”

söyleminde bulundu.

Siyaset ve yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerinde yapıldığı programda konuşan Mehmet Aydın, yanlış söylemlerle halkın manipüle edildiğini kaydetti.

“ANLAM VEREBİLİYORSUN”

Gazetecilerin görevinin doğruları söylemek odluğunu belirten Aydın,

“Medyada şöyle şeyler dolaşıyor; işte ‘Cumhurbaşkanı Selahattin Gürkan’ı aradı sakın aday olma dedi’ Bunu bir programda gazeteci söylüyor. Bu gazeteci bunu iki yerden duyabilir ya Cumhurbaşkanı’ndan duyabilir ya da Selahattin Gürkan’dan. Bir şey söylediğiniz zaman gülünç olmayın. Recep Tayyip Erdoğan 21 yıldır bu memleketi yönetiyor, onlarca seçim almış, kesin kazanacağını bildiği bir belediye başkanını aday yapmıyor, sonra muhalefete girerse kazanır diye arayıp rica ediyor. Böyle bir şey olabilir mi. Gazetecilerin görevi doğruları söylemektir. Aylardır AK Partinin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı’nın kim olacağı konuşuyordu. Sami Er ismi açıklandı. Sami Er, TOKİ Başkan Yardımcılığı yapmış, il özel idare genel sekreterliği yapmış, Fatih gibi bir belediyede başkan yardımcılığı yapmış. Baktığınız zaman depremden sonra böyle bir profilin aday olarak gösterilmesi doğru olarak karşılanıyor. Anlam verebiliyorsun. Alakasız biri gelseydi neden Selahattin Gürkan veya Öznur Çalık olmadı denilebilirdi. Buna Cumhurbaşkanı karar verdi. Bazıları hala ‘Bakanlar kurulunda Malatya konuşuluyor’ diyorlar. Bu yalanları kim Malatya’ya yayıyor. İstanbul ve Anakaradaki insanlar Malatya’da ne olup bittiğini bilmiyorlar. Eskiden büyük bir şehirdik güçlenerek gelişiyorduk ama bir deprem oldu”

diye konuştu.

Medya olarak adayların ancak Malatya milliyetçiliği yapılarak eleştirilebileceğini belirten Umut Bozkurtoğlu ise,

“Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti tamamen lider endeksli bir parti. Bizim medya olarak siyasi partilerin belirlediği adayları eleştirme hakkımız yok. Siyasi partiler adaylarını belirler bizde buna saygı duyarız. Biz sadece Malatya milliyetçiliği yaparak adaylar üzerinde eleştiri yapabiliriz. Yeşilyurt’ta 60 bin bağımsız binada hak sahipliği var. Battalgazi’de 30 bin. Toplamda 90 bin hak sahibi evlerini, dükkanlarını bekleyen insan var. Biz burada adaylara şunu söyleriz teknik becerileri var mı? İşte Sami Er, teknik becerisi olan bir insan. Malatya büyük bir yıkım yaşadı, Malatya’yı ayağa kaldırmamız gerekiyor ve şehre dokunabilecek insanları desteklememiz gerekiyor”

açıklamasında bulundu.