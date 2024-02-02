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Sivas'ın o ilçesi dikkat Kesinti saatler sürecek

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Sivas'ta 3 Şubat 2024 Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden etkilenecek ilçe Yıldızeli ve bu ilçeye bağlı birçok mahalle bulunuyor. Kesintinin süresi 8 saat 30 dakika olarak planlandı. Yıldızeli’nde etkilenecek kesinti bölgeleri şunlar:

Sivas'ın o ilçesi dikkat Kesinti saatler sürecek mask
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Sivas'ta 3 Şubat 2024 Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden etkilenecek ilçe Yıldızeli ve bu ilçeye bağlı birçok mahalle bulunuyor. Kesintinin süresi 8 saat 30 dakika olarak planlandı. Yıldızeli’nde etkilenecek kesinti bölgeleri şunlar:

Kalın

Mentese Koy Tahta Kopru Mezrası

Merkez Ozmus

Merkez Karamehmetoglu

Merkez Bugdayoren ,Erıklı Mezrası

Merkez Yazıbası Köy

Merkez Agcahan Köy

Merkez Agcahan Köy Sarıhasan Mezrası

Yıgıtler

Mumcu Köy

Asagı Igdecık Köy

Merkez Zengı Köy

İncetaşı Köy

Kıldır Koy

Merkez Bugdayören Köy

Danaören Köy

Mentese Köy

Merkez Saban Köy

Merkez Bassogut Köy

Dereköy

Demırcılık Köy

Bedel Köy

Ignebey Köy

Orta Cakmak Köy

Islım Köy

Alaca köy

Dıreklı

Seren

Direkli Sarıkaya

Yeni

Yukarı Nevruz

Aşağı Nevruz

Selamet Koy (Mahallesi) Mevki

Aşağı Çakmak

Yukarı Çakmak

İsmail bey Çiftliği

Karacaören

Bayat

Fevzi Çakmak Mah.

Yeni yapan

Bakırcıoğlu Mezra

Bakırcıoğlu

Hamza şeyh

Menteşe Sarın Mez.

Sogutlupınar

Merkez Erenler

Yılanlı kaya

Yılanlı kaya Bozbelen Mezrası

Tongel

Hamzaseyh

GSM Operatörleri

GES

Özel Tr Abonelikleri bölgelerinde kesinti olacak.

Kesinti başlama saati 03 Şubat 2024 Cumartesi 09:30, bitiş saati ise 03 Şubat 2024 Cumartesi 18:00 olarak belirlendi.

 

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02 Şub 2024 - 17:54 Sivas- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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