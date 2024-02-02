02 Şub 2024 - 17:54 - Gündem

Sivas'ın o ilçesi dikkat Kesinti saatler sürecek

Sivas'ta 3 Şubat 2024 Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden etkilenecek ilçe Yıldızeli ve bu ilçeye bağlı birçok mahalle bulunuyor. Kesintinin süresi 8 saat 30 dakika olarak planlandı. Yıldızeli’nde etkilenecek kesinti bölgeleri şunlar: