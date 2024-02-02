Sivas'ın o ilçesi dikkat Kesinti saatler sürecek

Sivas'ta 3 Şubat 2024 Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden etkilenecek ilçe Yıldızeli ve bu ilçeye bağlı birçok mahalle bulunuyor. Kesintinin süresi 8 saat 30 dakika olarak planlandı. Yıldızeli’nde etkilenecek kesinti bölgeleri şunlar:
Kalın
Mentese Koy Tahta Kopru Mezrası
Merkez Ozmus
Merkez Karamehmetoglu
Merkez Bugdayoren ,Erıklı Mezrası
Merkez Yazıbası Köy
Merkez Agcahan Köy
Merkez Agcahan Köy Sarıhasan Mezrası
Yıgıtler
Mumcu Köy
Asagı Igdecık Köy
Merkez Zengı Köy
İncetaşı Köy
Kıldır Koy
Merkez Bugdayören Köy
Danaören Köy
Mentese Köy
Merkez Saban Köy
Merkez Bassogut Köy
Dereköy
Demırcılık Köy
Bedel Köy
Ignebey Köy
Orta Cakmak Köy
Islım Köy
Alaca köy
Dıreklı
Seren
Direkli Sarıkaya
Yeni
Yukarı Nevruz
Aşağı Nevruz
Selamet Koy (Mahallesi) Mevki
Aşağı Çakmak
Yukarı Çakmak
İsmail bey Çiftliği
Karacaören
Bayat
Fevzi Çakmak Mah.
Yeni yapan
Bakırcıoğlu Mezra
Bakırcıoğlu
Hamza şeyh
Menteşe Sarın Mez.
Sogutlupınar
Merkez Erenler
Yılanlı kaya
Yılanlı kaya Bozbelen Mezrası
Tongel
Hamzaseyh
GSM Operatörleri
GES
Özel Tr Abonelikleri bölgelerinde kesinti olacak.
Kesinti başlama saati 03 Şubat 2024 Cumartesi 09:30, bitiş saati ise 03 Şubat 2024 Cumartesi 18:00 olarak belirlendi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.