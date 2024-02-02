02 Şub 2024 - 17:47- Gündem

Hatay hafta sonu elektriksiz kalacak

Hatay genelinde 3 Şubat 2024 Cumartesi günü Toroslar Elektrik tarafından planlanan elektrik kesintisi, bir dizi bakım çalışması ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Elektrik kesintisi, sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Hatay'ın birçok ilçesi etkilenecek. İşte elektrik kesintisinin detayları: