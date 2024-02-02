Hatay hafta sonu elektriksiz kalacak

,Hatay genelinde 3 Şubat 2024 Cumartesi günü Toroslar Elektrik tarafından planlanan elektrik kesintisi, bir dizi bakım çalışması ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Elektrik kesintisi, sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Hatay'ın birçok ilçesi etkilenecek. İşte elektrik kesintisinin detayları:
HATAY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
HATAY, ALTINÖZÜ İLÇESİ:
Planlanan elektrik kesintisi: 1 adet
Kesinti Saatleri: 03.02.2024, 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokak: Erbaşı, Erbaşı 5, Erbaşı 1, Erbaşı 7, Erbaşı 4, Erbaşı 6
HATAY, ANTAKYA İLÇESİ:
Planlanan elektrik kesintisi: 3 adet
Kesinti Saatleri:
03.02.2024, 09:00 - 12:30
03.02.2024, 12:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokak: Kemal Paşa, Meydan, Saka, Uzunçarşı, Çankaya, Örnek, Kurtuluş, Tayfur Sökmen, Beyazıt, Kocayusuf Çıkmazı, Saldıray, Tan, Taşdemir Çıkmazı, Taşdemir, Örgü, Şehit Fadıl Özdağ, Anafartalar, Açık, Etiler Çıkmazı, Hastane Havuzlar, Uğur Mumcu...
HATAY, DÖRTYOL İLÇESİ:
Planlanan elektrik kesintisi: 2 adet
Kesinti Saatleri: 03.02.2024, 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokak: Zühtü Çelebi
HATAY, İSKENDERUN İLÇESİ:
Planlanan elektrik kesintisi: 1 adet
Kesinti Saatleri: 03.02.2024, 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokak: 2339, 119, 2343, 2344, 2346...
HATAY, HASSA İLÇESİ:
Planlanan elektrik kesintisi: 1 adet
Kesinti Saatleri: 03.02.2024, 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokak: Kemal Paşa, Meydan, Saka, Uzunçarşı, Çankaya, Örnek, Kurtuluş, Tayfur Sökmen, Beyazıt, Kocayusuf Çıkmazı, Saldıray, Tan, Taşdemir Çıkmazı, Taşdemir, Örgü, Şehit Fadıl Özdağ, Anafartalar, Açık, Etiler Çıkmazı, Hastane Havuzlar, Uğur Mumcu...
HATAY, SAMANDAĞ İLÇESİ:
Planlanan elektrik kesintisi: 1 adet
Kesinti Saatleri: 03.02.2024, 12:00 - 15:00
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.