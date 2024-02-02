02 Şub 2024 - 17:47- Gündem G:

Hatay hafta sonu elektriksiz kalacak

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Hatay genelinde 3 Şubat 2024 Cumartesi günü Toroslar Elektrik tarafından planlanan elektrik kesintisi, bir dizi bakım çalışması ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Elektrik kesintisi, sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Hatay'ın birçok ilçesi etkilenecek. İşte elektrik kesintisinin detayları:

Hatay hafta sonu elektriksiz kalacak mask
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,Hatay genelinde 3 Şubat 2024 Cumartesi günü Toroslar Elektrik tarafından planlanan elektrik kesintisi, bir dizi bakım çalışması ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek. Elektrik kesintisi, sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek. Hatay'ın birçok ilçesi etkilenecek. İşte elektrik kesintisinin detayları:

HATAY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

HATAY, ALTINÖZÜ İLÇESİ:

Planlanan elektrik kesintisi: 1 adet

Kesinti Saatleri: 03.02.2024, 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokak: Erbaşı, Erbaşı 5, Erbaşı 1, Erbaşı 7, Erbaşı 4, Erbaşı 6

HATAY, ANTAKYA İLÇESİ:

Planlanan elektrik kesintisi: 3 adet

Kesinti Saatleri:

03.02.2024, 09:00 - 12:30

03.02.2024, 12:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokak: Kemal Paşa, Meydan, Saka, Uzunçarşı, Çankaya, Örnek, Kurtuluş, Tayfur Sökmen, Beyazıt, Kocayusuf Çıkmazı, Saldıray, Tan, Taşdemir Çıkmazı, Taşdemir, Örgü, Şehit Fadıl Özdağ, Anafartalar, Açık, Etiler Çıkmazı, Hastane Havuzlar, Uğur Mumcu...

HATAY, DÖRTYOL İLÇESİ:

Planlanan elektrik kesintisi: 2 adet

Kesinti Saatleri: 03.02.2024, 13:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokak: Zühtü Çelebi

HATAY, İSKENDERUN İLÇESİ:

Planlanan elektrik kesintisi: 1 adet

Kesinti Saatleri: 03.02.2024, 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokak: 2339, 119, 2343, 2344, 2346...

HATAY, HASSA İLÇESİ:

Planlanan elektrik kesintisi: 1 adet

Kesinti Saatleri: 03.02.2024, 09:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokak: Kemal Paşa, Meydan, Saka, Uzunçarşı, Çankaya, Örnek, Kurtuluş, Tayfur Sökmen, Beyazıt, Kocayusuf Çıkmazı, Saldıray, Tan, Taşdemir Çıkmazı, Taşdemir, Örgü, Şehit Fadıl Özdağ, Anafartalar, Açık, Etiler Çıkmazı, Hastane Havuzlar, Uğur Mumcu...

HATAY, SAMANDAĞ İLÇESİ:

Planlanan elektrik kesintisi: 1 adet

Kesinti Saatleri: 03.02.2024, 12:00 - 15:00

 
 

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02 Şub 2024 - 17:47 Hatay- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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