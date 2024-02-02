Uzmanın deprem yorumu tepki topladı “Malatya'da zaten uyuyamaz olduk”

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Doğu Anadolu Kırığı üzerindeki o faylara dikkat çekti. Ercan’ın yaptığı açıklama sonrasında bazı vatandaşlar korktuklarını belirtti.

DEPREM BAKIMINDAN EN ÇEKİNCELİ YER

Ercan, Doğu Anadolu Kırığı üzerindeki bölümlere dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı.

“Doğu Anadolu Kırığı üzerinde, deprem bakımından en çekinceli yer:

1. Erkenek odaklı: Malatya-Adıyaman-Gölbaşı üçgeni,

2. Kahramanmaraş-Narlı-Türkoğlu üçgeni,

3. Bingöl-Karlıova-Genç üçgenidir” dedi.

VATANDAŞ BU BİLGİLENDİRMELERE TEPKİ VERDİ

Ercan’ın yaptığı açıklamalar sonrasında bazı vatandaşlar korktuklarını ve bu açıklamalardan sıkıldıklarını dile getirdi. Bir vatandaş “Hocam yapmayın. Malatya da zaten uyuyamaz olduk. İyi haber gelsin artık dedikçe daha dibe çöküyoruz” dedi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise bu yoruma, “Değerli kardeşim bunlar genel bilgiler. Artık 11 il depreminin çekincesi bitti. Sağlam yerde sağlam yapıda oturun yeter” şeklinde karşılık verdi.

Başka bir kullanıcı ise, “Yıllardır herkesin dilinde İstanbul depremi, İzmir depremi, Bingöl depremi vardı ama deprem Maraş’ta, Hatay’da, Malatya’da oldu. Şimdi herkesin dilinde sadece bunlar var artık kimseye inanmıyorum” şeklinde yorum yaptı.

Birçok vatandaşın ise yaşadığı şehirdeki deprem riskini sorarak açıklama beklediği görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi