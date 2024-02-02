Bakan Bolat: Çalışmalarımız hızla ilerliyor

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Malatya ziyareti esnasında depremzede esnafları da ihmal etmedi. Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında yer yapılan Ticari Konteyner Kent’teki esnaflarla da bir araya gelen Bakan Bolat, burada bir açıklama yaptı.

Malatya’nın yaralarını sardığını dile getiren Bakan Bolat, hükümet olarak bütün deprem bölgelerinde olduğu gibi Malatya’da da halkın yanında olduklarını söyledi.

Tüm çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Bakan Bolat, “Malatya’da imar, ihya, inşaat faaliyetleri devam ediyor. Ekonominin tekrar Malatya’da ayağa kaldırılması ve vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı konutlara yerleştirme çabalarımız hızla ilerliyor. Depremin yıldönümünde, bir yılda çok büyük işler gerçekleştirildi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın bölgeye önümüzdeki hafta ziyaretiyle kalıcı konutların bir bölümü teslim edilecek ve geri kalanları da hızlı bir şekilde yapılmaya devam edecek. Tarihimizin en büyük doğal felaketiydi. Bu doğal felaketin yaralarını sarmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bakanlıklarımızın üzerine düşen görevi yapması devam ediyor. Bir, 2 yıl içerisinde inşallah büyük ölçüde bu yaralar sarılmış olacak” diye konuştu