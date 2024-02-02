Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Rekika Sarıbaş’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, İrem Sokak, No: 17/1, Yeşilyurt,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sıdıka Budak’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ege Sokak, Budak Apartmanı, No: 18/8, Yeşilyurt,
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Haney Kılıç’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Alyans Caddesi, No: 9, Yeşilyurt,
87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeynep Güven’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, Hasırcılar Sokak, No:11, Battalgazi,
78 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sultan Belli’nin taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Erçiş Sokak, No: 27, Yeşilyurt,
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülten Tezcan’ın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Hicret Sokak, No:5, Yeşilyurt,
87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Toprak’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Aspuzu Caddesi, No:111/15, Battalgazi
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Feride Çağlayan’ın taziye adresi: Şifa Mahallesi, Tekel Sokak, M. Emin Çırağ Apartmanı, No: 9/9, Battalgazi,
38 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Irmak’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, 1. Cad. Besta Kon. Yeşilyurt,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bebek Buyruk’un taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Ehramcı Sokak, No: 69, Yeşilyurt,
81 yaşında vefat eden ve Fırıncı Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Mehmet Ali Irmak’ın taziye adresi: Fırıncı Mahallesi, Battalgazi,
77 yaşında vefat eden ve Gürkaynak Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Mehmet Karapınar’ın taziye adresi: Gürkaynak Mahallesi, Akçadağ,
36 yaşında vefat eden ve Aktarla Mahallesi Pütürge Mezarlığına defnedilen Bekir Özer’in taziye adresi: Aktarla Mahallesi, Pütürge,
88 yaşında vefat eden ve Divriği Sivas Mezarlığına defnedilen Şehriban Yıldız’ın taziye adresi: Divriği, Sivas”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.