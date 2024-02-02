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BİM'den ev hanımlarının beğeneceği indirimler

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9 Şubat 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM’e bu hafta sonu hangi ürünler geliyor? Sizler için indirimli olarak sunulan ve bu hafta sonu BİM marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın bu hafta BİM marketlerde neler satışa sunulacak.

BİM'den ev hanımlarının beğeneceği indirimler mask
BİM'den ev hanımlarının beğeneceği indirimler
BİM'den ev hanımlarının beğeneceği indirimler
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2 Şubat itibariyle BİM marketlerde satışa sunulacak indirimli ürünler ve kataloğu şu şekilde:

“LG 55 İnç Smart Nanocell TV 20 bin 999 TL

TCL 43 İnç Smart Google TV 8 bin 999 TL

Dijitsu 65 İnç UHD Webos TV 14 bin 799 TL

Dijitsu UHD Android Led TV 9 bin 299 TL

Blaupunkt Robomaster Akıllı Robot Süpürge 6 bin 999 TL

Range Çay Makinesi 899 TL

Heifer Mega Robot Blender Set 899 TL

Lucky Dik Süpürge 999 TL

Sütlü Türk Kahvesi Makinesi bin 299 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6 Bin 999 TL

Kumtel Mini Fırın 1.099 TL

Kumtel Fastfryer 1.599 TL

Kumtel Vakum Makinesi 899 TL

Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 499 TL

Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL

Clementoni Robotik Jumpingbot 229 TL

Gokidy Hafıza Oyunu Bul Çevir 79 TL

Oyuncak Bebek 149 TL

Meyveli Gitar 69 TL

Oyuncak Arabalı Tır 259 TL

Karanlıkta Parlayan Yıldızlar 44,50 TL

Küvette Bebek 89 TL

Dıytoy Manyetik Kutu Oyunları 49,50 TL

Barbie Mini Çantalı Kırtasiye Seti 149 TL

Tahmin Etme Oyunu 69 TL

Zekâ Küpü 39,50 TL

Matara 59 TL

Oyuncak Vahşi Hayvanlar 17,50 TL

Şampiyonlar Ligi Oyun Kartları 85 TL

Kaşmir Halı 799 TL

Fermuarlı Mont 199 TL

Kadın Terlik 44,50 TL

Erkek Terlik 49,50 TL

Desenli Akrilik Battaniye Tek Kişilik 249 TL

Çilek Desenli Pijama Takımı 229 TL

Çilek Desenli Mutfak Önlüğü 55 TL

Çilek Desenli Terlik 59 TL

Paspas 44,50 TL

Düz Dikişsiz Bone 29,50 TL

Çamaşır Yıkama Filesi 19,50 TL

Nakışlı Havlu Set 65 TL

Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 95 TL

Çırpıcı Set 34,50 TL

Benante Kavanoz 259 TL

Rakle Ölçü Bardağı 21,50 TL

Büyük Boy Çaydanlık 499 TL

Kapaklı Mikser Kabı 39,50 TL

Paşabahçe Estrella Kâse 6'lı 109 TL

Paşabahçe Borcam Sufle Kabı 23,50 TL

Keramika Çift Renkli Dekorlu Kupa 32,50 TL

Naturalove Akasya Kurabiyelik 249 TL

Lav Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 45 TL

Ayaklı Su/Meşrubat Sebili 179 TL”

Kaynak: Haber Merkezi

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02 Şub 2024 - 17:11 - Yaşam

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