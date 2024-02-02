BİM'den ev hanımlarının beğeneceği indirimler

2 Şubat itibariyle BİM marketlerde satışa sunulacak indirimli ürünler ve kataloğu şu şekilde:
“LG 55 İnç Smart Nanocell TV 20 bin 999 TL
TCL 43 İnç Smart Google TV 8 bin 999 TL
Dijitsu 65 İnç UHD Webos TV 14 bin 799 TL
Dijitsu UHD Android Led TV 9 bin 299 TL
Blaupunkt Robomaster Akıllı Robot Süpürge 6 bin 999 TL
Range Çay Makinesi 899 TL
Heifer Mega Robot Blender Set 899 TL
Lucky Dik Süpürge 999 TL
Sütlü Türk Kahvesi Makinesi bin 299 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6 Bin 999 TL
Kumtel Mini Fırın 1.099 TL
Kumtel Fastfryer 1.599 TL
Kumtel Vakum Makinesi 899 TL
Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 499 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL
Clementoni Robotik Jumpingbot 229 TL
Gokidy Hafıza Oyunu Bul Çevir 79 TL
Oyuncak Bebek 149 TL
Meyveli Gitar 69 TL
Oyuncak Arabalı Tır 259 TL
Karanlıkta Parlayan Yıldızlar 44,50 TL
Küvette Bebek 89 TL
Dıytoy Manyetik Kutu Oyunları 49,50 TL
Barbie Mini Çantalı Kırtasiye Seti 149 TL
Tahmin Etme Oyunu 69 TL
Zekâ Küpü 39,50 TL
Matara 59 TL
Oyuncak Vahşi Hayvanlar 17,50 TL
Şampiyonlar Ligi Oyun Kartları 85 TL
Kaşmir Halı 799 TL
Fermuarlı Mont 199 TL
Kadın Terlik 44,50 TL
Erkek Terlik 49,50 TL
Desenli Akrilik Battaniye Tek Kişilik 249 TL
Çilek Desenli Pijama Takımı 229 TL
Çilek Desenli Mutfak Önlüğü 55 TL
Çilek Desenli Terlik 59 TL
Paspas 44,50 TL
Düz Dikişsiz Bone 29,50 TL
Çamaşır Yıkama Filesi 19,50 TL
Nakışlı Havlu Set 65 TL
Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 95 TL
Çırpıcı Set 34,50 TL
Benante Kavanoz 259 TL
Rakle Ölçü Bardağı 21,50 TL
Büyük Boy Çaydanlık 499 TL
Kapaklı Mikser Kabı 39,50 TL
Paşabahçe Estrella Kâse 6'lı 109 TL
Paşabahçe Borcam Sufle Kabı 23,50 TL
Keramika Çift Renkli Dekorlu Kupa 32,50 TL
Naturalove Akasya Kurabiyelik 249 TL
Lav Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 45 TL
Ayaklı Su/Meşrubat Sebili 179 TL”
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.