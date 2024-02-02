02 Şub 2024 - 16:43 - Spor

Kartal kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.