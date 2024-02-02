02 Şub 2024 - 16:41 - Spor

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamladı.