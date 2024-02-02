İzmir’de 44 yaşındaki taksici Oğuz Erge, üşümesin diye aracına almış olduğu 19 yaşındaki cani tarafından tabanca ile ateş açılarak öldürüldü. Aynı zamanda Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı da olan Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin, sosyal medya hesaplarında İzmir’deki taksicinin vahşice katledilmesine sert tepki gösterdi.

“ALIN TERİYLE EKMEĞİNİ KAZANIYORDU”

Keskin, “Üzüntümüz büyük. Alın teriyle ekmeğini kazanıyordu. İzmir’de taksici kardeşimiz Oğuz Erge, insanlık yaparak aracına aldığı cani tarafından katledildi. Kınıyoruz. Caniler sokaklardan hemen toplanmalı. Çünkü hukuk devletinde sokaklarda bir tek devletin silahı olur.” İfadelerini kaydetti.

Kaynak: BÜLTEN