02 Şub 2024 - 15:27- Bölge G:

Binlerce yıllık kanyonda hasar oluştu

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Sivas’ın Gürün ilçesinden bulunan Şuğul Kanyonu’nda düşen kaya parçaları hasara neden oldu. Kaya parçalarının düştüğü esnada olay yerinde kimsenin olmaması muhtemel bir yaralanmayı önledi.

Binlerce yıllık kanyonda hasar oluştu mask
Binlerce yıllık kanyonda hasar oluştu
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Sivas’ın Gürün ilçesinden bulunan Şuğul Kanyonu’nda düşen kaya parçaları hasara neden oldu. Kaya parçalarının düştüğü esnada olay yerinde kimsenin olmaması muhtemel bir yaralanmayı önledi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Şuğul Kanyonu milattan önce 11. veya 10. yüzyıla ait granit kayalıklar üzerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış kitabe ve doğal güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Yazının ilk olarak 1879 yılında coğrafyacı ve arkeolog Tümgeneral Sir Charles Wilson tarafından fark edildiği bilinen kanyonda geçtiğimiz günlerde kaya parçaları düştü. Deprem sonrası yerinden oynadığı düşünülen ve daha sonra düşen kaya parçaları kanyonun yürüyüş ve korkuluk demirlerine zarar verdi. Kayaların düştüğü esnada olay yerinde kimsenin olmaması muhtemel bir yaralanmayı önledi. Gürün Belediyesi ekipleri hasar gören yerleri onararak eski görünümüne kavuşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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02 Şub 2024 - 15:27 Sivas- Bölge

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