Zabıtayı görünce bakın nereye saklandı

Elazığ’da zabıta ekiplerince gerçekleştirilen dilenci operasyonunda yakalanacağını anlayan bir kişi, kadınlar tuvaletine sığındı. Tuvalette yarım saat kalan ve kurtulamayacağını anlayan dilenci, çıkarken ‘’Belki namaz kılacağım’’ diyerek kendini savundu.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı. Yakalanacağını anlayan dilencilerden biri, caminin altında bulunan kadınlar tuvaletine sığındı. Yaklaşık yarım saat burada bekleyen dilenci, daha sonra dışarı çıktı. ''Geç arabaya’’ diyen görevlilerden ''Belki namaz kılacağım, ben dilenmiyorum’’ diyerek kurtulmaya çalışan dilencinin çabaları yetersiz kaldı.
Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.