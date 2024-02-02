AFAD’tan yangın eğitimi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından konteyner kentlerde yangın söndürme teknikleri anlatıldı.
Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı AFAD koordinasyonunda Adıyaman AFAD eğitmenleri tarafından Tokat ve Fatih Konteyner kent kampüsü çalışanlarına yangınları önleme, yangın anında doğru davranışları kazandırma ve yangınla mücadele, söndürme ve kurtarma becerilerini kazandırma kapsamında yangın söndürme eğitimi verildi. AFAD Yangın Eğitmeni Nebi Karakaş tarafından yangın çıkış nedenleri, yangının büyüme faktörleri, yangın söndürme teknikleri, yangın söndürme tüpünün kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.