Başkan Adayından dikkat çeken Malatya açıklaması “Bu şehir refah üretmeyi bilmeyen bir kadro tarafından yönetiliyor”

BUSABAH Medya’yı ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer BUSABAH Medya’yı ziyaret ederek, seçim çalışmaları hakkında bilgiler vererek, projelerinden bahsetti. Ayrıca DEVA Partisinden ayrılıp bağımsız aday olan Gezer, bunun nedeninin tüm siyasi görüşler ile el birliğiyle çalışıp, Malatya’yı ayağa kaldırmak olduğunu söyledi.

“YILLARDIR BU ŞEHRE EMEK VEREN BİR İNSANIM”

Akademisyen kimliğinin yanında siyasi kimliği de bulunan İbrahim Gezer,

“Siyasette şöyle bir söz vardır, derler ki; siyaset üretemeyen toplumlar, sağlıklı bir gelecek inşa edemezler. Toplumların geleceğini siyaset inşa eder. Şehirleri bilim inşa eder; köprüleri, caddelerini, sokaklarını, evlerini, inşaatlarını ya da binalarını. Ama toplumları biraz siyasetin öngörüleri inşa eder. Ben bu şehirde büyümüş, bu şehrin sokaklarında oyun oynamış, ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, havasını solumuş, okullarında okumuş, kurumlarında çalışmış bir hemşehriniz olarak, yıllardır bu şehrin daha iyi yerlere gelmesi için emek veren bir insanım. Şimdi şehirle ilgili bu kadar idealleri olan, iddiası olan, emek veren bir hemşehriniz olarak siyasete kayıtsız kalmam mümkün değildi. Biz genellikle biraz siyasete dar anlamıyla bakıyoruz. Piyasa, denge sadece yapılan şey olarak görüyoruz. Oysa şehrinizle, yaşadığınız ülkeyle ilgili hayallerinizi dillendiriyorsanız, daha iyi olması için bir şeyler yapıyorsanız, örneğin bir sivil toplum kuruluşunda mücadele ediyorsanız ya da arkadaşlarınızla oturup şehrin ülkenizin meselelerini konuşuyorsanız aslında yaptığınız şey siyasettir”

dedi.

“ŞEHİR FRENİ BOŞALMIŞ KAMYON GİBİ AŞAĞI DOĞRU GİDİYOR”

Malatya gelirinin giderinden fazla olduğunu belirten Gezer, bu kaynakların doğru bir şekilde yönetilmediğinden bahsederek,

“Biz onlarca, yüzlerce deprem çalıştayı, toplantı, konferans, sempozyum yaptık. Bu kadarını Türkiye'de yapan var mıdır emin değilim. Bu kadar şey yapıyorsunuz ama bakıyorsunuz diğer taraftan da bu kadar emek verdiğiniz bir şehir freni boşalmış kamyon gibi aşağı doğru gidiyor. Maalesef Malatya'nın durumu budur. Malatya son 20 yıldır her alanda geriye doğru gidiyor. Malatya, yetkin insan sorunu yaşayan bir şehir. Malatya potansiyellerini harekete geçiremiyor. Bu şehrin kaynakları çok, bu şehrin imkânları çok. Türkiye ortalamasının üzerinde arazimiz var ama tarım gelişmiyor. Yaylaklarımız otlaklarımız, meralarımız var ama hayvancılık gelişmiyor. Malatya imkân zengini, imkân cenneti, kaynak cenneti bir şehir ama bunları harekete geçiremiyoruz. Bu şehir yıllardır kendileri refah içerisinde yaşamayı bilen ama bu şehir için refah üretmeyi bilmeyen bir kadro tarafından yönetiliyor. Malatya'nın kaynak sorunu yoktur. Malatya, geliri giderinin üçte biri olan bir şehirdir. Bizim alan el değil, veren el olmamız lazım. Malatya'nın potansiyeli diğer şehirlerin çok üstünde. Maalesef bunları harekete geçiremiyoruz”

şeklinde konuştu.

“BU ŞEHRİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMA DÖNEMİDİR”

Malatya’nın sıradan kadrolar ile ayağa kalkamayacağını da sözlerine ekleyen Gezer,

“Yıllardır iktidar partisine verilen oylar artmış, Malatya'nın gerileme grafiği aşağı doğru gitmiş. Çünkü çantada keklik olarak görülüyor. ‘Her şekilde bize oy verecekler zaten’ diyorlar. Her şartta sorgulamadan, itiraz etmeden, hesap sormadan, oy verilmesi bu şehrin aleyhine işliyor. Malatya’nın depremden sonra sıradan kadrolarla, sıradan tedbirlerle ayağa kalkma ihtimali ortadan kalkmıştır. Biz şuna inanıyoruz; Malatya artık yeni bir kurucu iradeye ihtiyaç duyuyor, güçlü bir programa ihtiyaç duyuyor, yetkin bir kadroya ihtiyaç duyuyor ve bu bir kişinin işi değil. Topyekûn Malatya'nın seferber olmasıyla ancak çözülebilecek bir şey. Bunun için bağımsız aday oldum. Hangi siyasi görüşte olursa olsun, hangi toplumsal kesimden geliyor olursa olsun o insanımızın bilgi birikim ve tecrübesini bu şehrin harcına katmak zorundayız. Yoksa bu şehir yeniden ayağa kalkamaz. Yeniden bu şehrin bilim üretmeye, sanat üretmeye, kültür üretmeye, ekonomi üretmeye ve uluslararası ve küresele yeni yeni insanlar katmaya başlaması gerekiyor. Bunun için aday olduk ve ben bütün insanlarımıza burada seslenmek istiyorum. Dönem şu parti bu parti dönemi değil. Dönem gerçekten hangi siyasi görüşte olursa olsun hep beraber bu şehri yeniden ayağa kaldırma dönemidir”

açıklamalarında bulundu.

“BU ŞEHİR GERİYE GİDİYOR, BUNA SESSİZ KALAMAYIZ”

Şehrin yapısı ve kimliği hakkında bütün bilgilere sahip olduklarının, araştırdıklarının altını çizen Gezer,

“Ben burada bütün hemşehrilerime bir çağrı yapıyorum. Gerçekten şehrimizi alan alan, sektör sektör, ilçe ilçe çalıştık. Ev ödevimizi yaptık, testimizi hazırladık. Hangi alanda ne yapılacağına dair zihnimizde zerre bir şüphe yoktur. Bütün hemşehrilerimizden rica ediyorum. Gelin destek verin, bu şehri birlikte ve iddialı bir şekilde ayağa kaldıralım. Bölgesinin cazibe merkezi, sürükleyici aktörü, lokomotif gücü haline getirelim. Bu şehir geriye gidiyor, buna sessiz kalamayız. Şehrimiz bizim dönemimizde ortak aklın, çoğulculuğun, yönetim mantığının merkezi olacak, başkenti olacak. Bu şehirde ne karar alınacaksa beraber alınacak bu şehirde ne yapılacaksa beraber yapacağız. Tarihimizin gördüğü en kapsamlı, en büyük kalkınma seferberliğini başlatacağız. İşsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığıyla mücadele işini sadece Ankara'ya bırakmayacağız. Onlar orada mücadele edecek, biz de yerelde mücadele edeceğiz”

ifadelerini kullandı.

“MALATYA’DA BİR VİZYON YOK”

Yaşanan depremler sonrasında ortaya çıkan konut sorunundan da bahseden Gezer, TOKİ ile beraber yapılacak projelerin bulunduğunu belirterek,

“Bu dönemde inşaat sıkıntılarımız var. TOKİ'nin işlerini hızlandırmak için bir sürü projemiz var. Daha TOKİ bölgeye gitmeden bölgenin altyapısı yolu bitmiş olacak. Bu şehirde inşaat sektörü konusunda kalifiye eleman bulma sorunu kalmayacak. Büyükşehir Belediyesinin kendisi de konut projesi yapmaya başlayacak. Siz iyi bir projeyle giderseniz kaynak bulmayacağınız bir proje yoktur. Mavi ekonomi potansiyeli en yüksek olan illerden de biriyiz. Malatya'da her şey var ama bunu harekete geçirecek bir vizyon yok. Biz o vizyonu ortaya koyacağız. Artık Malatya’nın potansiyelini harekete geçireceğiz”

diye konuştu.