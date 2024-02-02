Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Zorlu kış şartlarında beslenme zorluğu çeken yaban keçileri ve yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri Ekinözü İlçesi Salavan Dağında zorlu kış şartlarında beslenme zorluğu çeken yaban keçileri ve yabani hayvanlar için arazinin belirli noktalarına yem bıraktı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı tarafından yaban hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmalara devam edileceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.