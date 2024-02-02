Evde uykuda kalan şahıs, ekipleri harekete geçirdi

Malatya’da bir süredir haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi. İkametine balkondan girilen şahsın uyuyakaldığının belirlenmesiyle ekipler normale döndü.
Olay, 09.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan yakınlarından haber alamayan aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine şahsın ikametinin bulunduğu bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yardımı ile balkondan eve giren ekipler şahsın uyuyakaldığının belirlenmesiyle normale döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.