Şüphe üzerine durduruldu bakın ne çıktı

Malatya’da şehirler arası sefer yapan bir yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 453 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri şüphe üzerine Kale uygulama noktasında durdurdukları şehirler arası sefer yapan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 453 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili M.P’ye 5607 SKM’den işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.