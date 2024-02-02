Gözler görmez, kulaklar işitmez oldu!

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri, Malatya'da hem yüzlerce can aldı hem binlerce binanın yıkılmasına hem de büyük bir ilgisizliğin oluşmasına neden oldu. 1 yıldan bu yana tamamlanamayan yıkımlar için şehirde yoğun bir çalışma yapılırken, Turgut Temelli gibi işlek bir caddenin üzerinde yer alan Açıl İş Merkezinin yıkık dökük bir şekilde bulunması hala tepkilere neden oluyor. Defalarca gündeme getirilmesine rağmen iş merkeziyle ilgili herhangi bir tedbirin alınmayışı olası bir ölüm riskini de artırıyor.

İş Merkezinin bulunduğu caddedeki kaldırımdan günlük binlerce vatandaşın geçtiği düşünüldüğünde, artçı depremlerin de devam ettiği şehirde iş merkezinin balkonundan sarkan molozların düşüp bir insanın ölümüne neden olmaması imkânsız olarak görünürken, Turgut Temelli Caddesi’ndeki söz konusu iş merkezinin altından geçmek zorunda kalan vatandaşlar adeta isyan ettiler. BUSABAH Medya’ya konuşan vatandaşlar önemli açıklamalarda bulundular.

Bir yıldan bu yana iş merkezinin halinin ortada olduğunu ifade eden Şirin Koyuncu isimli vatandaş, binanın altından gelip geçemeye korktuklarını dile getirdi.

“BALKON TAMAMEN ÇÖKMÜŞ VAZİYETTE”

Binayla ilgili herhangi bir önlem alınmadığını belirten Koyuncu,

“Bizler devamlı bu caddedeki kaldırımdan geçmek zorundayız. İş merkezinin balkonu tamamen çökmüş vaziyette. Malatya’da günlük depremler oluyor. Peki, bu molozlardan birisi bir insanın üzerine düşse ne olacak, bunun hesabını kim verecek? Bir yıldan bu yana Malatya’nın en işlek caddelerinden birsinin üzerinde bulunan bu binayı neden kimse görmüyor. Bu binayla ilgili mutlaka bir önlem alınmalı. Yıkılacaksa yıkılsın yapılacaksa yapılsın”

ifadelerini kullandı.

“BU BİNANIN GÖRÜNMEMESİ İMKÂNSIZ”

Yetkililerin binayla ilgili bir önlem almadığını ifade eden Ahmet Türker isimli vatandaş da,

“Bizim can güvenliğimiz yok. Bu caddeden mecburen gelip geçeceğiz. Ya kaldırımdan yürüyeceğiz ya da araçların gelip geçtiği yolun ortasından. İkisi de güvensiz. Şimdi biz ne yapacağız? Depremin yıldönümü geldi, hala bu iş merkezi ucube gibi bekliyor. Bu binanın görünmemesi imkânsız. Yetkililer bu binayla ilgili niçin bir önlem almıyor, gerçekten merak ediyoruz. Bir önlem alınması için illaki bir can kaybı mı olmalı”

şeklinde konuştu.

“1 YILDAN BU YANA BU İŞ MERKEZİ BÖYLE BEKLİYOR”

İş merkezinin altında esnaflık yapanlar da tedirgin olduğunu söylediler. Esnaflar, iş merkezinin yılkım firması tarafından hasara uğratıldığını ileri sürdüler. Bir an önce iş merkezinin onarılmasını veya hasarlıysa yıkılmasını isteyen esnaflar,

“1 yıldan bu yana bu iş merkezi böyle bekliyor. Kimse gelip de demiyor ki, burası ne olacak, ya da yıkacağız ya da tamir edeceğiz demiyorlar. Burası depremde hasar almadı. Sadece yıkım esnasında yıkım esnasında oldu. Ne bizim can güvenliğimiz var ne de kaldırımdan gelip geçen vatandaşların. Başımıza her han her şey gelebilir. Her gün deprem oluyor. Mesela 5.2 büyüklüğündeki depremde burası bayağı sallandı. Ya balkondan sarkan molozlardan birisi ya bizim ya da yoldan gelip geçen vatandaşların birisinin üzerine düşseydi. Kesin sorumlu biz olurduk. ‘Oradan gelip geçmeselerdi veya orada iş yapmasalardı’ derler. Biz bir yere gidemiyoruz, çünkü gidecek bir yerimiz yok”

diye konuştular.