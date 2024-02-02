Sıkıntı onları yeni yerlerinde de buldu

Yaklaşık bir hafta, 10 gündür yeni yerlerinde hizmet vermeye başlayan Buğday Pazarı esnafları yeni yerlerindeki sorun ve sıkıntıları dile getirerek yetkililere seslendiler. Bazı esnafların hala eski Buğday Pazarı’nda hizmet vermeye devam ettiğini belirten esnaflar onların da bir an önce Yeni Buğday Pazarı’na gelmesi ve yaşadıkları sıkıntıların çözme kavuşturulmasını talep ettiler. Bir depoya ihtiyaçları olduğunu belirten Abdulvahap Arpacı isimli esnaf, “Mahsul geldiği zaman buralara sığmaz, mecburen yine yola dökeceğiz, yağmur yağdığı zaman yine aynı sıkıntıları yaşayacağız” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinin yan tarafında bulunan Yeni Buğday Pazarı’nda esnaflar hizmet vermeye başladılar. Ancak pazarda bazı sorunlar olduğunu ileri süren ve BUSABAH Medya konuşan esnaflar, yetkililere seslendiler.

Esnaflar yeni yerlerinde elektrik ve yağmur saçaklarının olmaması nedeni ile sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler.

“YAĞMURDAN DOLAYI ZARAR GÖRÜYORUZ”

Buğday Pazarı esnaflarından Abuzer Kar, buğday pazarının 4 defa yer değiştirdiğini belirterek,

“Malatya Buğday Pazarı 4 defa yer değiştirdi. İlk olarak SOS binasının oradaydık orası bizim işimiz ve yükü kaldıramadığı için minibüs durağının oraya taşındık. Orası da yükü kaldıramayınca bu kez çevre yolunun altında Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan buğday pazarına taşındık. Şu anda da Büyükşehir Belediye Başkanımız önderlik yaptı ve Şehir Mezarlığının orada bulunan Sebze Halinin alt tarafına taşındık. Burayı müteahhitte verdiler, müteahhit faaliyete geçirdikten sonra Şire Pazarı’ndaki esnafların dükkan almaya gücü yetti ama Buğday Pazarı esnaflarının gücü yetmedi. Depreme yakalandık dükkânlarımızın hepsi ağır hasar aldı. Dükkanlarımız ağır hasar aldıktan sonra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan elini taşın altına koydu ve burayı bize tahsis etti. Biz burada kirada oturmak istemiyoruz. Bizim eski yerlerimiz altından kıymetli, değeri çok büyük. Biz o yerimizi vermek istiyoruz burayı da becayiş yapacağız. Şu anda Yeni Buğday Pazarı’nın bir, iki sorunu var. Dükkanların ön ve arka tarafına 7 metre sundurma çekilmezse yağmurdan dolayı zarar görürüz. Trafonun büyütülmesi lazım. Zaman zaman elektrikler kesiliyor, trafo elektriği kaldırmıyor. Malatya halkına duyuruyorum, biz Yeni Buğday Pazarına taşındık, Sebze Halinin alt tarafında Dünya Kayısı Ticaret Merkezinin altındayız. Malatya’ya hizmet etmek için 91 dükkan burada”

şeklinde konuştu.

“HERKESİN EŞİT HAKLARA SAHİP OLMASINI İSTİYORUZ”

Yeni Buğday Pazarının altyapısının yetersiz olduğunu iddia eden Mustafa Gündüz isimli esnaf,

“Yeni Buğday Pazarımıza taşındık. Allah yapanlardan razı olsun, yalnız daha buranın çok eksiklikleri var. Saçaklar yok, yağmur içeriye giriyor. Elektrik gücü yetersiz, değirmenler çalıştığı zaman şalter atıyor, trafo kaldıramıyor. İnşallah bu sıkıntılarımız giderilir. Buranın altyapısı yeterli değil, bazı eksiklikleri var. Onların tamamlanmasını istiyoruz. Kira sözleşmesinin uzatılmasını istiyoruz. Biz yaklaşık 10 gündür buradayız. Merkezdeki bazı esnaf arkadaşlarımız burada dükkan aldı ama buraya gelmediler. Bir an önce onlarında buraya gelmesini ve herkesin eşit haklara sahip olmasını istiyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“BURALARDA LOKANTA VEYA BANKA YOK”

30 senedir buğday pazarında esnaflık yapan Abuzer Okşar isimli esnaf da,

“Yeni Buğday Pazarına taşındık ama doğal gazımız yok, elektrik problemi oluyor, saçaklar yok. Yağmur yağdığında ürünlerimiz ıslanıyor. Buralarda lokanta veya banka yok. Bu sorunlarımızın giderilmesini istiyoruz”

dedi.

“AYNI SIKINTILARI YAŞAYACAĞIZ”

Bir depoya ihtiyaçları olduğunu kaydeden Abdulvahap Arpacı isimli esnaf ise,

“Yeni Buğday Pazarına geldik sağ olsun Selahattin Başkanımız bize burayı tahsis etti. Fakat ufak tefek eksikleri var onlarda zamanla giderilebilir dükkanlarımızın önüne ve arkasına bir saçak yapılması gerekiyor. Burada yine depoya ihtiyacımız var, depomuzun olmaması sıkıntı. Mahsul geldiği zaman buralara sığmaz, mecburen yine yola dökeceğiz yine yağmur yağdığı zaman aynı sıkıntıları yaşayacağız. Bir de önceki buğday pazarında olan arkadaşlarımızda buraya gelirse burası biraz daha canlanır. Ayrıca buraya dışarıdan gelen vatandaşlar için umumi bir tuvalet yapılsa iyi olur”

diye konuştu.